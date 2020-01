Como lidar com a concorrência do Mundo Online ?

Diferente dos inúmeros sites que existem hoje, o Atelier de Viagem não simplesmente vende viagens. O foco é assessorar os clientes desde o primeiro momento e desenhar o melhor roteiro de acordo com todos os interesses, sonhos, desejos e o budget do passageiro, oferecendo a melhor programação ao perfil de cada um. O trabalho continua durante toda a viagem, com orientações, dicas, serviços de concierge, com reservas de restaurantes, passeios, ingressos, além de guias locais, sugestões de lugares e todas as peculiaridades que se encaixam aos diferentes roteiros e destinos.

Quem não gostaria de casar em um destino incrível?



Viagens para casamento como Destination Wedding, Lua de Mel ou mesmo viagens românticas, está em alta, e para isso é necessário unir-se a parceiros especializados em assunto de diversos lugares do Brasil e do Mundo. Com a expertise no assunto, diferentes roteiros são criados para a escolha de um casamento ou lua de mel perfeita.

Com um braço especializado na França, com a união de um dos melhores portais focado em Paris, o Parisiando Por Aí, toda a demanda de passeios fica a cargo de uma equipe local, além de roteiros e viagens por todo interior da França. De passeios turísticos e personalizados, focados em gastronomia, degustação e cursos de vinho, moda, cursos de francês, ensaios fotográficos e mini wedding. “Compartilhar experiências, criar roteiros diferenciados e dar dicas importantes de quem reside no local é nosso diferencial.”, declara Fernanda Villas Boas, sócia do Atelier de Viagem e criadora do Parisiando Por ai.

Para poder planejar e personalizar roteiros vips, é necessário conhecer pessoalmente os locais ofertados. O Atelier de Viagem é composto de 3 amigas,Talita Furtado, Fernanda Villas Boas e Samantha Lucidi, que amam viajar e que resolveram se unir para compartilhar experiências e dicas importantes de quem já visitou vários destinos, que somando já deram uma volta ao mundo. “O segredo do sucesso de uma consultoria personalizada é passar toda uma paixão, experiência e confiança para quem quer conhecer um local específico, dando total segurança ao passageiro”. Explica Talita Furtado, sócia e responsável pela parte operacional do Atelier de viagem.

A pergunta que mais ouvimos de todo mundo é: e da para sobreviver com tanta concorrência dos sites de vendas online?

Nossa resposta é SIM! “Começamos desenvolvendo roteiros de viagens para amigos e conhecidos e com os pedidos crescendo, sentimos a necessidade de abrir oficialmente nossa agência para poder atender nossos clientes do início ao fim da viagem, oferecendo um serviço VIP e diferenciado”. Finaliza Samantha Lucidi, responsável pela divulgação dos roteiros no mundo digital.

O Segredo do sucesso de uma empresa primeiramente está na segurança que passa para o cliente unindo com um serviço diferenciado e personalizado para se destacar no mercado tão competitivo do século XXI.

Visite www.parisiandoporai.com.br e www.atelierdeviagem.com.br