Concurso Drag Star vai ‘Purpurinar’ o Rio

Uma Noite dos Sonhos para encontrar a Drag mais poderosa! Quarta, 14/08, o Teatro Rival Petrobrás apresenta mais uma etapa do “DRAG STAR”, um concurso de Drags inspirado no formato de reality shows.

Entre as musas vão estar concorrendo as carismáticas Miami Pink e Ravena Creolee e no time de juradas: Andreia Andrews, Chloe Van Damme, Palloma Maremoto e Samara Rios são as madrinhas e mentoras das candidatas selecionadas. A vencedora ao fim das etapas do concurso será coroada com o título de “Drag da Cidade: Rainha do Rival”.

SERVIÇO

DRAG STAR – Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Centro/Cinelândia. 14 de agosto (quarta). A partir das 19h30. Ingresso: R$40,00 (inteira) R$20,00 (lista amiga). Venda antecipada Eventim – http://bit.ly/TeatroRival_Ingressos2GIaEKp Censura: 18 anos. www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21) 2240-9796..