Confira as datas e horários dos desfiles das escola de samba do Rio de Janeiro em 2023

Essas são as datas e horários dos desfiles das escola de samba do Rio de Janeiro em 2023, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí:

Domingo (19/02):

Império Serrano – 22:00 horas (Brasília)

Grande Rio – 23:00 horas

Mocidade – 00:00 horas

Unidos da Tijuca – 01:00 hora

Salgueiro – 02:00 horas

Mangueira – 03:00 horas

Segunda (20/03):

Paraíso do Tuiuti – 22:00 horas

Portela – 23:00 horas

Vila Isabel – 00:00 horas

Imperatriz – 01:00 hora

Beija-Flor – 02:00 horas

Viradouro – 03:00 horas

Império Serrano

No dia 23 de março de 1947, o Império Serrano foi fundado na residência de Dona Eulália do Nascimento e de seu esposo José Nascimento, situada na Rua Balaiada, número 142, localizada no Morro da Serrinha. A escola tem como cores o verde e o branco, e símbolo a Coroa Imperial Brasileira.

Ao longo de sua história, a Império Serrano conquistou vários títulos do carnaval carioca, sendo considerada uma das mais importantes escolas de samba do Brasil. Seu primeiro título foi em 1948. Desde então, a escola conquistou mais oito títulos, em 1949, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1972 e 1982.

A escola é conhecida por seu pavilhão, que apresenta as cores verde, branco e dourado, e por seu samba-enredo, que é um dos mais aguardados do carnaval carioca. Alguns dos maiores compositores da música brasileira já escreveram sambas para a Império Serrano, como Silas de Oliveira, Mano Décio da Viola, Arlindo Cruz, entre outros.

Grande Rio

Em 22 de setembro de 1988, foi fundado o G.R.E.S. Acadêmicos de Duque de Caxias a partir do G.R.B.C. Lambe Copo, que já era filiado à Federação dos Blocos Carnavalescos do Rio de Janeiro. Para se filiar à Associação das Escolas de Samba da cidade do Rio de Janeiro, a agremiação precisava ter origem em um bloco carnavalesco. Com apoio de diversas escolas de samba da Associação, políticos e sambistas da cidade, os fundadores elegeram a primeira diretoria do Acadêmicos de Duque de Caxias, tendo Milton Perácio como presidente.

A escola decidiu que teria um Patrono e um Presidente de Honra para ajudar ou financiar o carnaval da escola. Após contatar diversos empresários sem sucesso, a família Soares aceitou o convite, com Jayder Soares da Silva como Presidente de Honra e o Deputado Messias Soares como Patrono.

A escola inicialmente iria disputar o quinto grupo de acesso, mas surgiu a ideia de disputar o segundo grupo adotando o nome da antiga escola G.R.E.S. Grande Rio. Após várias reuniões, a fusão das duas agremiações ocorreu em 22 de setembro de 1988, e a escola passou a se chamar Acadêmicos do Grande Rio. Foi campeã pela primeira vez no ano passado, em 2022.

Mocidade

A Mocidade Independente de Padre Miguel foi fundada em 10 de novembro de 1955 por Sílvio Trindade, Renato da Silva, Djalma Rosa, Olímpio Bonifácio, Ary de Lima, Jorge Avelino da Silva, Orozimbo de Oliveira, Garibaldi F. Lima, Felipe de Souza (Pavão), José Pereira da Silva e Alfredo Briggs, a partir de um time de futebol amador da época, o Independente Futebol Clube. A escola possui seis conquistas do Carnaval das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, nos anos de 1979, 1985, 1990, 1991, 1996 e 2017, e é considerada a sétima maior vencedora dessa competição.

A Mocidade Independente de Padre Miguel atualmente está localizada na Avenida Brasil, no bairro Padre Miguel, e é conhecida como o “Maracanã do samba”. Em 1º de setembro de 2012, a escola inaugurou oficialmente sua nova quadra com 33 mil metros quadrados, capacidade para cerca de 12 mil pessoas e quase 1.700 metros quadrados só de térreo, além de 28 camarotes no segundo andar, o maior deles com 32 metros quadrados e capacidade para até 50 pessoas. Além disso, a nova quadra oferece duas mil vagas de estacionamento e vagas exclusivas para convidados Vips, com acesso direto aos camarotes, sendo a maior quadra entre todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. A Mocidade Independente de Padre Miguel foi patrocinada pelo bicheiro Castor de Andrade, seu grande torcedor, e teve um grande crescimento a partir dos anos 1970.

Unidos da Tijuca

A Unidos da Tijuca foi originada a partir de diversos morros da Tijuca, e teve sua sede por muitos anos no Morro do Borel. Mas agora possui uma quadra comercial situada na Avenida Francisco Bicalho, no bairro do Santo Cristo, próximo à Rodoviária Novo Rio.

A escola de samba já conquistou quatro títulos de campeã do Grupo Especial do carnaval carioca, nos anos de 1936, 2010, 2012 e 2014.

Salgueiro

Acadêmicos do Salgueiro é uma das mais antigas e prestigiadas escolas de samba do Rio de Janeiro, originária do Morro do Salgueiro e atualmente sediada no bairro de Andaraí, na Rua Silva Teles, onde se encontra também a Vila Olímpica do Salgueiro. Foi fundada em 5 de março de 1953, resultado da fusão de duas escolas de samba locais, a Depois Eu Digo e a Azul e Branco.

Ao longo de sua história, a Acadêmicos do Salgueiro conquistou nove títulos de campeã do Grupo Especial do Carnaval carioca, nos anos de 1960, 1963, 1965, 1969, 1971, 1974, 1975, 1993 e 2009, sendo assim, juntamente com o Império Serrano, a quarta maior vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro. Além disso, a escola é a maior ganhadora do prêmio Tamborim de Ouro, tendo conquistado o prêmio principal seis vezes, e também é uma das maiores vencedoras do Estandarte de Ouro, tendo sido premiada como a melhor escola em oito ocasiões. Cabe destacar que, ao contrário de outras escolas de samba, a Acadêmicos do Salgueiro nunca foi rebaixada do Grupo Especial, e sua pior colocação foi em 2006, quando ficou em 11º lugar.

Mangueira

Mangueira é a segunda maior vencedora do carnaval do Rio de Janeiro, atrás apenas da Portela, com um total de 20 vitórias, conquistadas nos anos de 1932, 1933, 1934, 1940, 1949, 1950, 1954, 1960, 1961, 1967, 1968, 1973, 1984 (duas vezes), 1986, 1987, 1998, 2002, 2016 e 2019.

A escola foi fundada em 28 de abril de 1928 no Morro da Mangueira, perto do Maracanã, por sambistas como Carlos Cachaça, Cartola e Zé Espinguela. A quadra da escola está localizada na Rua Visconde de Niterói, no bairro de mesmo nome.

A Mangueira foi pioneira ao criar uma ala de compositores que incluía mulheres. Desde a sua fundação, a escola manteve a mesma marcação rítmica, com o surdo de primeira, em sua bateria. Foi Marcelino Claudino, conhecido como Maçu, que introduziu as figuras do mestre-sala e da porta-bandeira no carnaval. O símbolo da escola representa o samba com o surdo, as vitórias com os louros, o bairro imperial de São Cristóvão com a coroa e os títulos com as estrelas.

Paraíso do Tuiuti

A história da Paraíso do Tuiuti remonta à década de 1930, quando surgiu a Unidos do Tuiuti, escola que deu origem à Paraíso do Tuiuti. Após a Segunda Guerra Mundial, a Unidos do Tuiuti desapareceu e deu lugar ao Bloco dos Brotinhos, já que a comunidade não possuía recursos para um carnaval mais elaborado e preferia desfilar no bloco.

Entretanto, um grupo de sambistas liderados por Nélson Forró e Júlio Matos decidiu fundar a Paraíso do Tuiuti em 5 de abril de 1954, com o objetivo de acabar com o Bloco dos Brotinhos e também com a escola Paraíso das Baianas. Para representar a fusão das escolas anteriores, a nova escola adotou as cores amarelo e azul.

Em 1968, a Paraíso do Tuiuti conquistou o primeiro lugar no Grupo 3 e ascendeu ao Grupo 2 com o enredo de Júlio Matos, que homenageou o bairro de São Cristóvão. Apesar disso, a escola era pouco conhecida fora de sua região de origem até o início da década de 1980.

Portela

A Escola de Samba Portela, ou Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, está localizada no Rio de Janeiro e possui as cores azul e branco, representadas pelo símbolo da águia. Com um total de 22 títulos, a Portela é a escola de samba mais premiada do Carnaval do Rio de Janeiro, tendo ganho nas edições de 1935, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1951, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1964, 1966, 1970, 1980, 1984 e 2017.

Essa lista inclui um heptacampeonato (1941 e 1947) e um tetracampeonato (1957 e1960). A Portela é considerada uma das escolas fundadoras do Carnaval do Rio de Janeiro, ao lado da Deixa Falar e da Mangueira, e é conhecida como “A Majestade do Samba”.

Vila Isabel

Vila Isabel é uma das mais antigas e respeitadas agremiações do Carnaval do Rio de Janeiro. Sua sede atual encontra-se no Boulevard 28 de Setembro, no bairro de Vila Isabel.

Já conquistou três títulos do Grupo Especial do Carnaval carioca, nos anos de 1988, 2006 e 2013. Seu brasão inclui a coroa da Princesa Isabel, com um resplendor e uma fita azul com as iniciais da escola na parte superior, e na parte inferior, uma clave de sol, um pandeiro e uma pena, em homenagem ao famoso sambista Noel Rosa.

Imperatriz

Imperatriz Leopoldinense possui sua sede no bairro de Ramos, na cidade do Rio de Janeiro. O farmacêutico Amaury Jório e alguns sambistas da Zona da Leopoldina, juntamente com remanescentes da extinta agremiação Recreio de Ramos, fundaram a escola em 6 de março de 1959. O nome da escola se deve à Estrada de Ferro Leopoldina, que passava pelo bairro de Ramos e foi nomeada em homenagem à Imperatriz Maria Leopoldina do Brasil. As cores da escola foram escolhidas em homenagem à Império Serrano, sua escola-madrinha.

O pavilhão da escola tem onze estrelas que representam os bairros que compõem a Zona da Leopoldina, como Bonsucesso, Brás de Pina, Cordovil, Manguinhos, Olaria, Parada de Lucas, Penha, Penha Circular, Vila da Penha, Ramos e Vigário Geral. A estrela que representa Ramos fica em destaque na parte de cima da bandeira, pois é o berço da escola. A quadra da Imperatriz Leopoldinense fica próxima à estação de trem do bairro, em Ramos.

É uma das escolas de samba mais bem-sucedidas do carnaval carioca, tendo conquistado oito títulos de campeã do grupo principal em 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001. A escola alcançou nota máxima em todos os quesitos em 1980, 1989 e 2001, consolidando seu lugar como uma das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro.

Beija-Flor

A Beija-Flor, que tem sede no município de Nilópolis, conquistou o título de campeã do carnaval do Rio de Janeiro em quatorze ocasiões, nos anos de 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015 e 2018. Essas conquistas colocam a escola em terceiro lugar no ranking de maiores vencedoras do carnaval, atrás apenas de Portela e Mangueira. A escola ainda detém o recorde de mais vitórias na “era sambódromo”. Além disso, a Beija-Flor foi vice-campeã em outras treze oportunidades, nos anos de 1979, 1981, 1985, 1986, 1989, 1990, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009, 2013 e 2022.

Viradouro

A escola de samba brasileira Unidos do Viradouro, também conhecida como Viradouro, participa do Carnaval do Rio de Janeiro há muitos anos, apesar de ser originária da cidade de Niterói. Atualmente, a escola tem sua sede no bairro do Barreto, na Avenida do Contorno, embora tenha surgido no bairro de Viradouro. A Viradouro conquistou o título de campeã do Grupo Especial duas vezes, em 1997 e 2020, além de ter vencido a Série Ouro em 1990, 2014 e 2018 e a Série Prata em 1989.

Durante muitos anos, a Viradouro disputou a liderança do Carnaval de Niterói com a Cubango, tendo conquistado o título de campeã dezoito vezes. Em 2011, as duas escolas se reencontraram competindo entre si após 24 anos, disputando o Grupo de Acesso A naquela ocasião.