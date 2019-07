Confira três lugares para assistir à final da Copa América

Brasil e Peru se enfrentam pela final da Copa América nesse domingo no Maracanã, mas para quem não pode ir ao estádio a dica é aproveitar os estabelecimentos do Rio para torcer muito pela seleção.

Pappa Jack – A tradicional pizzaria se tornou ponto de encontro de torcedores na Copa América. A unidade de Copacabana reuniu turistas de diversas nacionalidades para assistir aos jogos e no domingo, o Pappa Jack vai exibir a grande final com uma boa expectativa de público. Para aproveitar a ocasião, o cardápio local conta com sugestões que vão desde petiscos surpreendentes até sabores clássicos de pizzas como a Marguerita Goumet Gourmet (R$ 45,80 – individual / R$ 69,80 – família) – preparada com folhas de manjericão fresco, muçarela de búfala e tomate cereja temperado, gratinada com grana padano; e a Pappa Premium (R$ 52,80 – individual / R$ 78,80 – família) – que chega à mesa com pepperoni, linguiça calabresa artesanal, panceta, cebola roxa, muçarela de cura especial, orégano chileno e gratinada com queijo parmesão. Para acompanhar, os rótulos de cervejas próprios da casa lançados há pouco tempo são ótimas opções: a IPA Pavarotti, a American Lager Pavone, a Pilsen Di Capri e a Munich Helles Sinatra. Serviço:Rua Raimundo Corrêa, 11 – Copacabana | Tel: 3005-1234

Casa Camolese – Localizado no Jockey, o complexo que reúne restaurante, brewpub e bar de coqueletaria em só lugar, disponibiliza no deck um telão para os torcedores não perderem nenhum lance do jogo. No cardápio há boas entradas para dividir com a galera, entre elas o Croquete de pato com maionese de laranja (R$ 37 – 5 unidades) e a Cornucópia do mar (Anéis de lula, camarão e filé de namorado empanados, sequinhos e crocantes – R$ 59). Para os cervejeiros, a carta das artesanais faz sucesso com rótulos como a witbier Zazá e a pale Lager Celeste. Serviço: Rua Jardim Botânico, 983 – Jardim Botânico | Tel: 3514-8200

Heat Firehouse – Com bela seleção de carnes defumadas, a sexta casa do grupo 14Zero3, é a pedida perfeita para quem curte assistir ao jogo comendo um bom churrasco. Inspirado nas cases de carne norte-americanas o Heat, apresenta em seu cardápio pratos como o Brisket (Peito de boi temperado e defumado por 15 horas no pitsmoker – R$ 58) e o sanduíche Pulled Pork (Carne de porco defumada e desfiada, molho barbecue e coleslaw no pão de brioche, acompanhado pot fritas da casa – R$ 42). Na ala das bebidas, destacam-se drinques como o On The Road (Gin infusionado com caju, licor artesanal de tangerina, cítricos e água tônica R$ 27) e o Yo Ho Ho and a Bottle of Rum (Rum envelhecido, abacaxi defumado,açúcar mascavo,cítricos, bitters e soda de grapefruit – R$ 27). Serviço: RuaConde de Bernadotte, 49-7 – Leblon | Tel: 2143-3885