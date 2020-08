Congresso online e gratuito debate modelo de educação on line e seus desafios

O congresso online e gratuito quer buscar motivar e incentivar os educadores Participarão do encontro Paula Cristalli, diretora de criação do Facebook em Londres; Fernanda Aoki, psicóloga, escritora e palestrante; Léo Jaime, cantor e ator; Márcio Tavares do Amaral, professor titular da Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ, filósofo e escritor; Beth Goulart, atriz, diretora, dramaturga e palestrante; entre outros. Desta forma o 1º Congresso E-educação: Criatividade, Inovação e Essência foi idealizado e está sendo organizado por profissionais das áreas de educação e saúde, bastante experientes. Sendo assim para muitos a dificuldade de dominar as ferramentas ou mesmo as condições que são oferecidas pelos estabelecimentos de ensino tem sido grandes problemas. Portanto o encontro também terá como função buscar incentivar e motivar os educadores neste momento tão difícil e desafiador. Todos poderão se inscrever, acessar e assistir ao Congresso em : https://www.congresse.me/eventos/eeducacao. Motivar os profissionais da área da educação e refletir sobre as transformações no setor devido a Pandemia também será tema do encontro A psicóloga e mestre pela USP, Fernanda Aoki lembra que motivar os profissionais da área de educação talvez seja o maior objetivo do encontro. Por outro lado manter-se saudável tem sido outro fator que interfere no desempenho dos profissionais de ensino. Então a também palestrante e curadora do ‘1º Congresso E-educação: Criatividade, Inovação e Essência’, destaca. – Queremos levar acalento e motivação para os profissionais da área da educação. Portanto durante o congresso, vamos refletir sobre as transformações no setor e como podemos despertar a criatividade como força motriz desse processo de construção do novo normal educacional – afirma Aoki. 1º Congresso E-educação: Criatividade, Inovação e Essência – de 31/08 a 03/09 . Gratuito – https://www.congresse.me/eventos/eeducacao

Para contribuir com o grande desafio que se tornou a ensino on-line, devido a Pandemia da COVID 19, acontece de 31/08 a 03/09 o Congresso E-educação: Criatividade, Inovação e Essência. De acordo com relatório publicado pelo Banco Mundial mais de um bilhão de estudantes ficaram fora da escola em cerca de 160 países. Segundo os organizadores do evento a proposta é “repensar as transformações que estamos vivendo, as inovações necessárias, mas sem perder a essência, sendo a Criatividade, a grande protagonista desta nova história”. Portanto cerca de 28 palestras vão debater, entre tantos temas, como a quarentena mostrou o quanto as escolas estavam despreparadas para o ensino remoto.