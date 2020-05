Felipe Pimentel, do jornalismo para as redes sociais

As redes sociais se tornaram hoje a maior plataforma de negócios e propaganda que existe. Com milhões de usuários ao redor do mundo, surgiu também a figura dos digitais influencers, que são pessoas com milhares de seguidores, que tornaram-se formadores de opinião em suas respectivas áreas de interesse.

Conquistando cada vez mais seu espaço no tão acirrado mercado de influenciadores digitais, Felipe Pimentel, de apenas 24 anos, é referência não só em sua terra natal, Brasília, mas também quando o assunto é ‘redes sociais’. Com fotos em locais incríveis, muito conteúdo e carisma, o jovem alcançou destaque em um universo cheio de representantes, e já atrai mais de 300 seguidores em sua conta do Instagram, @fepimentel.

O que no início era apenas um hobby se tornou profissão e Felipe construiu seu engajamento com muito trabalho e se consolidou como digital influencer de sucesso. Seus conteúdos têm um respaldo em sua formação em Comunicação, por isso ele não deixa de lado as dicas de marketing digital e empreendedorismo.

Concentração é um fator decisivo no sucesso do influenciador, que vive o Instagram, trabalha sem parar, responde pessoalmente milhares de comentários. Felipe mantém uma agenda recheada de grandes produções, e agora segue em direção ao mercado do exterior, graças as suas ideias inovadoras.

Entende-se por empreendedorismo o ato de dar novo valor às coisas já existentes. Fazendo valer a criatividade, empreender significa envolve a capacidade de coordenar e realizar novos projetos. Sempre atualizado e acompanhando as novas tendências e tecnologias em tempo real, ele fez das redes sociais um grande negócio. “Escolho a dedo as marcas com que vou trabalhar para nunca desviar do meu lifestyle, tanto pessoal quanto profissional. Por ser diferente de tudo e ter uma personalidade única, acredito ter feito a diferença no mainstream”, comenta.

Superação! Esta é uma palavra forte, mas que bem define a história de vida de Felipe. Quem vê ao longe é incapaz de imaginar os obstáculos e barreiras enfrentadas durante sua trajetória até que chegasse ao sucesso. Para quem sonha em seguir os passos do jovem e de tantas outras personalidades que encontraram um nicho na internet, a dica do influencer é persistir. “Vencer na vida é transformar sofrimento em aprendizagem e nunca desistir por maiores que sejam as quedas”.

Os planos de Felipe Pimentel para o futuro são de voar pelo mundo, fazer trabalhos internacionais e ter um repertório cada vez maior para suas dicas. “Meu estilo de vida precisa estar conectado com o meu trabalho. Não posso e nem quero parar”, finaliza.