Conheça o Al-Hilal, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes

Após vencer o Boavista por 1 a 0 na última quarta-feira (01/02), Flamengo estreia no Mundial de Clubes, sediado em Marrocos, nesta terça-feira (07/02). O campeão da Libertadores irá novamente enfrentar o Al-Hilal, representante asiático na competição, às 16 horas (Brasília), no Ibn Batouta Stadium, localizado na cidade de Tânger. A outra semifinal será no dia seguinte, disputada entre Real Madrid, da Espanha, e Al Ahly, do Egito.

O Al-Hilal superou o representante do país sede, Wydad Casablanca, e seus 44 mil torcedores apaixonados, nas quartas de final. No tempo regulamentar empataram em 1 a 1, porém nos pênaltis os sauditas venceram por 5 a 3.

O técnico Vítor Pereira, acompanhado da sua comissão técnica, assistiu o jogo nas arquibancadas para observar o adversário futuro. Enquanto isso, os jogadores rubro-negros se preparavam para a estreia na competição no hotel.

Segundo o jornalista Fred Gomes, do Globo Esporte, o Flamengo deve jogar com: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Os dois clubes já se enfrentaram em 2019, no ano mágico da equipe carioca, com o português Jorge Jesus. O Fla venceu de virada por 3 a 1, com gols do uruguaio Arrascaeta e de Bruno Henrique. Essa foi sua escalação titular, que os torcedores devem saber de cor: Diego Alves, Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Na final, naquele ano, o Mengo perdeu para o Liverpool, da Inglaterra, por 1 a 0. O brasileiro Roberto Firmino balançou as redes para os ingleses, coroando os campeões da Champions League naquela temporada.

Mais sobre a história do Al-Hilal

Al-Hilal é um clube de futebol saudita, fundado em 1957 na cidade de Riade. O clube é considerado um dos mais importantes e bem-sucedidos da Arábia Saudita, tendo vencido vários campeonatos nacionais e torneios internacionais. Além disso, ele é conhecido por sua forte e longa rivalidade com o Al-Ittihad, que atualmente tem em seu elenco os brasileiros Igor Coronado, Romarinho e Marcelo Grohe.

O time tem uma base de torcedores apaixonada e dedicada, e seus jogos são sempre recebidos com entusiasmo e emoção. O estádio Estádio Internacional Rei Fahd, é o lar dos jogos da equipe e tem capacidade para acomodar mais de 60.000 torcedores.

Ao longo dos anos, o Al-Hilal tem sido formado jogadores talentosos e treinado técnicos habilidosos, e isso se reflete na sua performance constante no campo de jogo. O clube tem vários títulos nacionais e regionais, incluindo várias edições da Liga dos Campeões da Ásia e da Copa da Arábia Saudita.

A nível internacional, o Al Hilal conquistou 8 troféus da Liga dos Campeões da AFC-AFC em 1991, 2000, 2019 e 2021, e 4 vice-campeões em 1986, 1987, 2014 e 2017; 1997 1997, campeão da Supertaça Asiática de 2000, campeão da Supertaça Asiática de 2002 Vice-campeão da Copa e clube com mais participações na Liga dos Campeões da Ásia (1986, 1987), 1989/90, 1991 .

A seleção da Arábia Saudita que venceu a Argentina na estreia da Copa do Mundo do Catar, por 2 a 1, era majoritariamente formada por jogador do Al-Hilal. Seu principal jogador e camisa 10, Salem Al-Dawsari, é ídolo do Blue. Logo em seguida, porém, os hermanos conseguiram se recuperar e foram campeões da competição, sob comando do craque Lionel Messi, do Paris Saint-Germain.

Reecontros

O Mais Querido irá encontrar dois ex-jogadores, com passagens recentes pelo clube, no Marrocos: Michael e Cuéllar. Após excelente temporada em 2019, sendo revelação pelo Goiás, o ‘Micha’ foi contratado pelo Fla em 2020. Após altos e baixos, se consolidou e caiu nas graças da torcida com o técnico Renato Gaúcho em 2021, e foi um dos principais jogadores naquela reta final da temporada, do clube que foi vice-campeão da Libertadores naquela ocasião. Foi o Craque da Galera do Brasileirão e melhor segundo atacante do Brasileirão naquele ano. Além de ter marcado o gol mais bonito. Ele foi vendido ao clube saudita por cerca de 416 milhões de reais, na cotação da época.

O colombiano Cuéllar foi jogador do Flamengo de 2016 até 2019. Foi durante muito tempo um dos principais jogadores do elenco, que passava por uma reconstrução. Foi eleito o Craque da Galera no Brasileirão de 2018, e esteve na seleção do Campeonato Carioca de 2019. Com a chegada de Jorge Jesus, e Gerson, naturalmente perdeu espaço. Em agosto de 2019, foi negociado com o Al-Hilal por 34 milhões de reais. Bologna, da Itália, também estava na disputa pela contratação do jogador na época.

O jogador, inclusive, comentou sobre o duelo e a pressão da torcida: “Com todo respeito à torcida do Wydad, a torcida do Flamengo tem 47 milhões. Vai ser difícil, é muito energia junta, mas acho que há ferramentas para se fazer um bom jogo”.