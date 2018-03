Conheça o alinhamento energético

O método é um jeito terapêutico e sistêmico desenvolvido pelo farmacêutico, agrônomo, alquimista, pesquisador e sensitivo fluminense Aloysio Delgado Nascimento (hoje chamado de xamã Dior Allem), em 1998. De acordo com a terapeuta corporal e sistêmica, Juliana Itaborahy o método oferece ao cliente um aumento de consciência Harmonização interna em áreas como emocional, afetivo, físico (saúde), sexual, espiritual e financeiro.

– O objetivo é oferecer a pessoa a possibilidade de experimentar uma expansão de sua consciência e, a partir disso, ter um novo olhar sobre si, sobre o outro e sobre o seu lugar no mundo. A partir desse equilíbrio é mais fácil organizar as áreas da vida – explica Itaborahy

Utilizando o Xamanismo, a Física Quântica, a Psicologia Transpessoal e a Filosofia Oriental como base desse trabalho, a terapeuta explica que o Alinhamento Enérgico pode ser aplicado com o atendimento individual, sendo dois terapeutas ou um e a sessão duraem média uma hora e meia e tem quatro etapas; já a Roda de Cura e a Terapia Transdimensional são formas de experimentar o alinhamento em grupo, sendo que na Terapia Transdimensional, há um cliente principal que apresenta um tema pessoal, lembra Juliana.

Na primeira fase da consulta explica-se as origens do trabalho, como funciona e como se desenvolverá. Na segunda fase da consulta, os terapeutas fazem uma leitura e uma interpretação do campo energético do cliente, ou seja, acessam as imagens, emoções e sentimentos que são emanados do seu sistema consciente /inconsciente. Na terceira fase, chamada “fase de limpeza”, o terapeuta capta estes conteúdos (que neste trabalho se chamam “corpos energéticos”), liberando-os assim do campo do cliente.

Na quarta fase da consulta, estes conteúdos retornam ao cliente na sua polaridade positiva e expandida (chamados agora de “Corpo em Luz”) e se re-acoplam na pessoa, acompanhados de uma “Senha” (ou Mantra) que funciona como uma medicina re-integradora destes novos conteúdos, para que os velhos padrões que foram transmutados e reequilibrados não sejam reconstruídos. E muitas pessoas se impressionam com os resultados

– Eu fiz uns exames em 2015 e acharam uma mancha e secreção na minha mama, fiquei assustada e triste e minha terapeuta Juliana sugeriu que eu fizesse uma sessão de Alinhamento Enérgico. Um tempo depois os resultados dos exames saíram e não deu nada, a médica disse que era possível a mancha desaparecer, mas ficou chocada porque o tempo foi curto entre os exames e o resultado. Eu acredito que o Alinhamento Energético tenha me ajudado com isso, já que foi a única intervenção diferente que fiz durante esse curto período – constatou Bárbara Rei.

O Alinhamento Energético é uma terapia e, segundo Juliana, como qualquer outra o resultado e a sustentação do mesmo depende muito do cliente também. É um método que pode ajudar as pessoas com seu equilíbrio interno em qualquer área da sua vida, incluindo a saúde. “É método sem vínculo religioso, e é terapêutico. Para Bárbara, o resultado foi rápido, mas depende de cada cliente” – explixou.

SERVIÇO

Juliana Itaborahy

Telefone: (21) 99576-3943 – e-mail: juliana.itaborahy@gmail.com

/www.facebook.com/lumeterapias/

