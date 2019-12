Conheça o nosso novo Colunista, o Dr. Guilherme Benckenstein

É com muita alegria e com um gás inexplicável que hoje me apresento como colunista do prestigioso RioNoticias.com.br

Sinceramente, não há palavras que traduzam minha gratidão por essa grandiosa oportunidade.

Antes de apresentar esse novo projeto com textos quinzenais, farei uma breve apresentação sobre mim e a razão de hoje eu estar aqui.

Meu nome é Guilherme Benckenstein, sou gaúcho e Médico Veterinário formado em 2014 pela UNIPLI-RJ, Pós graduando em Clinica Cirúrgica pelo instituto Qualittas, curso de extensão em cirurgia e anestesia pela UENF, Especializado em transporte internacional e nacional de pequenos animais, possuo experiência em clinica geral, cirúrgica e medicina intensiva, trabalho na Canne Gatto Hospital Veterinario e na Vet cirúrgica.

O objetivo principal desse espaço é agregar algo construtivo, seja por meio de informações técnicas relevantes, voltadas para animais de pequeno porte e que possam ser interessantes aos pais de pets; seja por temas voltados ao dia-dia dos pets, saúde preventiva e relações humanas com animais.

Espero de todo coração, que vocês gostem.

E já que o verão está chegando e aqui no Rio os termômetros batem altas temperaturas, decidi escolher como primeiro tema dicas para que nossos pets possam curtir está estação e que ela seja agradável.

Bom, assim como nós, os nossos pets também podem sofrer com o calor excessivo e para amenizar esse incômodo a observação dos pais dos pets é extremamente importante, certas atitudes nos darão clareza de que o calor atrapalha até a movimentação dos nossos pets, como por exemplo , a boca aberta, a respiração ofegante que os impedem até mesmo de caminhar, por isso devemos estar atentos com os cães no verão.

Evite passeios em horários de temperaturas mais elevadas, prefira locais que a sombras acompanhem o passeio. Estabeleça horários de clima mais ameno, no inicio da manha ou ao anoitecer. Tome cuidado para que o animal não ande no asfalto quente, fazendo com que queime as patinhas dele.

Jamais deixe seu pet preso dentro do carro, mesmo com a janela aberta! Um carro parado no sol pode ficar com uma temperatura muito alta rapidamente. Lembre-se também de que eles não suam através da pele, como nós. A perda de calor ocorre pela boca ou seja na respiração mais ofegante e pelos coxins das patas, por isso, as raças braquicefálicas (Buldogues, Pugs e shih-tzu), que são as que possuem o focinho achatado, têm maior dificuldade em perder calor e requerem cuidado redobrado nos dias quentes.

Nessa época, também é muito comum aumentar a quantidade de parasitas, como pulgas e carrapatos, além de mosquitos que podem transmitir doenças.

Mantenha em dia o antipulgas do seu pet! Alguns cães peludos se beneficiam muito com uma tosa mais baixa, neste momento o essencial não é a beleza.

Nos animais que não podem ser tosados devido à raça ou tipo de pelo, pode-se fazer uma tosa higiênica e remover os pelos da barriga, o que ajudará na troca de calor quando eles estiverem deitados no chão.

Algumas raças mais sensíveis ao calor costumam ter insolação, vômitos e pode chegar a convulsionar ( intermação).

Se isso for observado não resista e leve imediatamente para um medico veterinário de confiança, você será orientado da melhor forma possível e dependendo do caso o pet deverá ficar internado

Agua: é a amiga de todas as horas , ela irá hidratar e aliviar o calor ajudando a refrigerar, e um detalhe; a água deve ser constantemente reposta e trocada se necessário.

Fique de olho para que não falta água, a dica e de colocar gelo em uma pote durante o dia, no decorrer da noite seu pet terá agua fresca.

Além disso pode ser feito picolés de frutas e legumes para oferecer nos momentos de calor.

Durante o dia e importante que a exposição ao sol não seja constante sombras e casinhas são fundamentais se seu cão gosta de se banhar no sol durante o dia , ele poderá fazer no horário da manhã.

Com essas dicas espero que todos os pais pets e seus filhos tenham um ótimo verão e lembrando, para marcação de consultas, vacinas, atestados de saúde animal, microchipagem é só entrar em contato pelo telefone (21) 98373-4147 ou nas redes sociais @vetbenckenstein