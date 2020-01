Conheça os benefícios da Massagem Shiatsu!

Detox e Relaxante

MVogue Spa oferece Day Spa que promove relaxamento, sensação de bem-estar, além de aumentar a disposição e a vitalidade.

Fim de férias chegando e nada mais inspirador que desfrutar de um momento de intenso relaxamento para iniciar o novo ano de trabalho com as energias completamente renovadas. Pensando nisso, o MVogue Spa, que fica localizado no Vogue Fashion Hotel, na Barra da Tijuca, passou a oferecer aos clientes o Day Spa Shiatsu Detox e Relaxante.

Trata-se de uma técnica terapêutica muito eficaz que auxilia no combate do estresse físico, além de promover a melhora da postura corporal e um relaxamento profundo do corpo. E os benefícios não param por aí, o shiatsu também alivia tensões musculares, combate dores, aumenta a circulação, reequilibra o fluxo energético e facilita a eliminação de toxinas.

O procedimento, cujo tempo de duração pode ser de 15, 30 ou 60 minutos, inicia-se com a massagem do local a ser tratado, feita com óleos essenciais. Após identificar as regiões que precisam da técnica, em geral, costas, nuca, cabeça, braços, pernas ou pés, o terapeuta realiza pressão em pontos específicos do corpo para promover o alívio da tensão muscular e uma sensação ímpar de relaxamento profundo.

Serviço:

MVogue Spa

Av. das Américas 8.585, Coberura Roof Top – Vogue Square Fashion Hotel – Barra da Tijuca

Agendamento: 99959-9950 Preços: R$ 40,00 (sessão de 15 minutos); R$ 90,00 (sessão de 30 minutos) e R$ 180,0 (sessão de 60 minutos)