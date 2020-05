Consulta Pediátrica: O 1º Passo Para Garantir a Saúde Dos Filhotes

Olá meus queridos pais de peludinhos, hoje vou falar da minha querida consulta pediátrica que é totalmente diferente da consulta habitual.

Além de toda avaliação clínica necessária do seu bebezinho,você vai tirar todas as suas dúvidas e até mesmo esclarecer as que você ainda não tem; justo para um papai ou mamãe de primeira viagem.

Filhote em casa é sinômino de alegria, porém os cuidados básicos são fundamentais para a qualidade de vida deles. Pensando nisso, desenvolvi um guia especial pediátrico com todas as dúvidas e passo a passo do desenvolvimento do seu pet. Falo sobre saúde e higiene, comportamento, brincadeiras, vacinação, vermifugação, controle de pulgas/carrapatos e muito mais.

Além de toda uma experiência única, você recebe um kit super especial da @premierpet e um mimo bem fofinho.

Então se você adotou ou comprou um pet nesta quarentena para te fazer companhia, solicite uma consulta pediátrica.

Primeiro passo para garantir a saúde plena do seu pet