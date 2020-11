Conta Digital Facito oferece bônus para novos clientes em novembro

Ação promocional vale para todo o país

A Conta Digital Facito chega ao mercado financeiro em novembro com uma ação promocional para novos clientes. Aqueles que abrirem a conta no primeiro mês de operação da Facito, receberão um crédito no valor de R$ 20. O dinheiro será depositado na conta digital assim que ela for aberta pelo computador (internet banking), celular (mobile banking) ou presencialmente em um dos pontos de atendimento ao cliente.

Em parceria com a instituição financeira Stone, a Conta Digital Facito oferece como diferenciais taxas competitivas e atendimento híbrido, que pode ser online (24 horas por dia, todos os dias da semana) ou presencial (em dezenas de postos avançados espalhados por todo o país). A ideia é unir o que há de melhor nas fintechs e nas instituições tradicionais, com praticidade, desburocratização dos serviços bancários e remuneração do saldo em conta.

“Essa ação promocional vem para auxiliar os brasileiros em um momento de dificuldade em razão da pandemia do Novo Coronavírus, bem como para estimular a utilização de serviços de ponta no setor financeiro. Além disso, acreditamos incentivar que futuros clientes testem a Conta Digital Facito, comprovando que além de taxas muito baixas e isenção de tarifas, oferecemos serviços de primeiro mundo”, explica o CEO da Facito e do grupo ICBC HK, Maurice Chang.

Com a Conta Digital Facito o cliente pode depositar, sacar, pagar contas, receber (emissão de boletos, TED e PIX), fazer transferências e recargas, verificar extrato, contratar empréstimos e um seguro, investir e muito mais. A empresa, que surge como uma nova oportunidade de acesso digital e financeiro ao crédito em tempos de crise econômica provocada pela Covid-19, promete taxas entre 4 e 8% ao ano para pessoas jurídicas, com carência de até 36 meses para os primeiros clientes, e de 4 a 18% ao ano para pessoas físicas.