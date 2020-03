“Corona não me para!” Série de lives promovidas pela marca de roupas fitness, Honey Be, segue firme nessa quarentena

Estratégia adotada pelo maior e-commerce de moda fitness do Brasil, orienta a população sobre a importância de manter hábitos saudáveis durante a pandemia

A serie de lives realizadas no instagram da empresa @honeybebrasil teve início na sexta-feira, dia 20, e segue firme essa semana com novos profissionais da área da saúde e influenciadores que participarão da campanha compartilhando práticas de higiene, nutrição e exercícios físicos sem sair de casa.

Rafael de Oliveira, (@rafaeldeoliveiraoficial), professor de educação física, terá sua participação na terça, dia 24, ensinando exercícios básicos ideais para aqueles que desejam manter a forma durante a quarentena. Na quarta, dia 25, a live contará com o biomédico virologista do IBMR, Raphael Rangel (@raphaelranngel), que dará dicas de como manter a higiene dentro de casa e assim diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19.

Quinta-feira, dia 26, é a vez da influenciadora Aline Pamplona (@aline_pamplonaa), ao lado do personal, darem dicas de treinos em casa. Sexta, dia 27, a live ficará por conta de Carol Mancur (@carolmancur) com dicas de emagrecimento e, no sábado dia 28, Patrícia Costa (@patriciacostasantos) que mostrará como esta se adaptanto a nova rotina de treinos em casa.

Serviço – LIVE HONEY BE – “Corona não me para” – 20h no @honeybebrasil

Dia 24/03: Rafael de Oliveira – @rafaeldeoliveiraoficial

Dia 25/03: Raphael Rangel – @raphaelranngel

Dia 26/03: Aline Pamplona – @aline_pamplonaa

Dia 27/03: Carol Mancur – @carolmancur

Dia 28/03: Patrícia Costa – @patriciacostasantos

Sobre a HONEY BE:

Anos de experiência em fabricação de roupas fitness, transformaram a Honey Be no maior e- commerce de moda fitness do Brasil. Acompanhando as tendências da moda feminina, a Honey Be produz roupas confortáveis, com estampas exclusivas e design diferenciado, inovando em tecidos tecnológicos que permitem uma melhor respiração da pele, recortes precisos que beneficiam o corpo durante o treino, e com preço de atacado em varejo. A marca quer mostrar aos clientes que produtos de ótima qualidade podem e devem ter um preço justo!

Site: www.honeybe.com.br/

Blog: www.boraserfitness.com.br/

Facebook: facebook.com/pages/Honey-Be-Brasil Instagram: @honeybebrasil