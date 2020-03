CORONAVÍRUS: Clubes suspendem atividades e Mackenzie institui pagamento por transferência bancária

Seguindo as orientações das autoridade de saúde e decretos do Governador Wilson Witzel e do Prefeito Marcelo Crivella clubes como a Associação Atlética Vila Isabel, Associação Atlética Light, Lins Tênis Clube, Tijuca Tênis Clube e Sport Club Mackenzie suspenderam totalmente suas atividades esportivas, sociais e culturais. Alguns mantiveram funcionários em escala de plantão e dispensaram colaboradores acima de 60 anos.

– Este é um momento crítico e sabemos das dificuldades que vamos passar, mas é a hora de todos colaborarem, fazendo sua parte, que é simples, ficar em casa. É um sacrifício que vai salvar vidas.

Se o povo não se conscientizar e seguir as determinações das autoridades e dos especialistas, os analistas dizem que poderemos atingir a marca de 20 milhões de pessoas infectadas, com cerca de 800 mil mortos. É preciso ter a consciência do grave impacto sócio-econômico que irá ocorrer, onde centenas de milhões de pessoas irão precisar do básico, a comida. Muitas empresas irão fechar as portas, gerando uma explosão do desemprego e a conta maior recairá sobre as classes média e baixa.

A luta nesse momento não é única exclusivamente para controlar a pandemia, mas também para salvar a economia, o emprego e sobretudo a sobrevivência da raça humana. O esforço tem que ser coletivo, só saindo do seu lar por extrema necessidade – analisa o professor, geólogo e humanista Eugênio Bastos Presidente do Sport Club Mackenzie

Desta forma o clube do Méier proporcionou aos associados e praticantes de atividades o pagamento das mensalidades via transferência bancária para a manutenção do clube e dos salários de seus funcionários, “é a forma de nos ajudar a manter o SPORT CLUB MACKENZIE funcionando pois o clube é dos sócios e da comunidade” – finaliza o presidente.