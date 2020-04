Coronavírus: confinamento aumenta casos de violência contra a mulher

O Sem Censura Especial Coronavírus segue acompanhando as últimas informações sobre a pandemia da Covid-19 e traz ao vivo as informações mais importantes do dia, de Brasília, do e de São Paulo.

Neste programa, vamos tratar de um dos efeitos sociais da quarentena, o agravamento da violência doméstica. O acirramento das tensões dentro de casa pode resultar em feminicídios, que é a morte de mulheres. As meninas também estão dentro de um cenário muito arriscado de violência sexual, assim como as mulheres idosas, que são agredidas pelos filhos adultos.

Conversamos ao vivo, por Skype, com a major Claudia Moraes, da Polícia Militar do Rio de Janeiro e coordenadora do programa Patrulha Maria da Penha. Ela explica o que pode ser feito para salvar vidas e orienta mulheres a buscar ajuda. O número de telefone da Polícia Militar é o 190.

Desde que a quarentena começou, países observam escalada de casos de agressões a mulheres dentro de casa.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou, no Brasil, aumento foi de quase 9% nas ligações para o Disque 180, serviço de denúncia e de apoio às vítimas.

Na China, o número de casos triplicou e, na França, o governo decidiu pagar quartos para as vítimas, além de abrir centros de aconselhamento. Como o Brasil vai lidar com o problema?

Outro desafio para mulheres tem sido conciliar o trabalho em casa, o home office, com cuidados domésticos e com as crianças, que estão sem aulas, cheias de energia, mas presas no confinamento. Vamos saber como as famílias estão fazendo para lidar com a nova realidade.

Ainda neste Sem Censura, nosso apresentador Bruno Barros entrevista a antropóloga, Miriam Goldemberg, sobre a melhor forma de tratar os idosos nesse momento singular de isolamento.

No programa, nossas repórteres do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília trazem as notícias mais importantes do dia ao vivo.

