Coronavírus pode causar infertilidade

Pesquisadores chineses alertam para risco colateral da pandemia e urologista confirma

Como se não bastassem os temores óbvios em relação à nossa saúde e daqueles que amamos, a cada dia aparece mais uma implicação do Coronavírus. Pesquisadores do Departamento de Urologia do Hospital de Nanjing e da Escola de Enfermagem do Suzhou Vocational Health and Technical College, na China, acreditam que o Covid-19, além de causar problemas respiratórios, pode afetar os sistemas reprodutivo e urinário masculinos.

Isso afetaria também a fertilidade e o desenvolvimento de função renal anormal, causando até mesmo lesão e insuficiência renal. Segundo o estudo chinês o Covid-19 tem como receptor nos humanos a ACE2 (enzima conversora de angiotensina 2). Ela está presente nos pulmões e em outros órgãos do corpo humano, como coração e intestinos, sendo encontrada em elevada quantidade nos testículos.

“Como qualquer doença viral, por exemplo, HIV, Hepatite B e Caxumba, o Covid-19 também pode causar orquite, provocando uma inflamação testicular que, por sua vez, pode levar à atrofia testicular ou infertilidade. O outro motivo importante para termos o máximo cuidado”, explica o urologista José Alexandre Araújo.

