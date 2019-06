Corredores da Maratona do Rio terão desconto no Bondinho Pão de Açúcar

Inscritos no evento poderão aproveitar a atração com 15% de desconto de 20 a 24 de junho



Os 40 mil corredores de diferentes partes do Brasil e do mundo, inscritos na Maratona do Rio 2019, terão um motivo especial para aproveitar a estadia na Cidade Maravilhosa. O Bondinho Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos do Rio, oferecerá desconto de 15% aos participantes da mais bela corrida do país.

As disputas da Maratona do Rio acontecerão nos dias 22 e 23 de junho, no fim do feriado de Corpus Christi, o que amplia a oportunidade de participação para atletas de todos os Estados. Desde 2016, quando a Maratona do Rio assumiu este feriado como a data oficial, a prova é uma oportunidade de unir esporte e turismo. Na última edição, a Maratona do Rio recebeu 38 mil inscritos de todos os estados brasileiros e de 50 países.

A promoção para visitar o Bondinho Pão de Açúcar é válida de 20 a 24 de junho. Para obter o benefício, basta apresentar o voucher de confirmação de inscrição impresso da prova ou o número do peito do corredor impresso, além do documento de identidade impresso original com foto ou cópia autenticada.