Cosechas: A mais nova loja de suco de frutas do Recreio

A loja Oferece bebidas naturais, com um estilo e marca que estabelecem novos padrões para o paladar e a dieta sadia.



Todos os sucos batidos com frutas frescas e produtos de qualidade.

Cada suco oferece um benefício para sua saúde. Energia, Controle de peso, Fortalecimento do sistema imunológico, Controle do colesterol, entre outros.















Saúde e bem estar com um sabor delicioso !

Venha conhecer essa nova loja no Recreio!

Cosechas está localizado na Av. Guiomar de Novaes 80 Loja C

Recreio dos Bandeirantes ( próximo ao barra bonita)

Tel.: 3081-5413