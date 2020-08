CRCRJ e SEBRAE oferecem capacitação gratuita a profissionais da contabilidade

Os cursos serão lançados na quarta-feira (5/08), durante o evento online Novos rumos para negócios: gestão, produtividade e liderança, que contará com palestra magna de Gil Giardelli, especialista em Inovação e Economia Digital.

Nesta quarta-feira (5/08), o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro e o Sebrae Rio promovem o evento online Novos rumos para negócios: gestão, produtividade e liderança, que contará com palestra magna de Gil Giardelli, especialista em Inovação e Economia Digital.

No evento, transmitido pelo youtube, também serão lançadas capacitações gratuitas e a distância, oferecidas aos profissionais da contabilidade registrados no CRCRJ. Os conteúdos do Sebrae Rio, ofertados através da parceria, abordarão temas como Marketing Contábil Digital; Inovação nos processos; Planejamento Estratégico; Finanças; Mercado e Vendas e Atendimento eficaz dos clientes.

Para solenidade de lançamento, Gil Giardelli fará uma palestra sobre gestão e produtividade em tempos de Covid-19. O palestrante, que tem 22 anos de trajetória, é um entusiasta dos conceitos e atividades ligadas à sociedade em rede, economia criativa e estudos do futuro.

Para Samir Nehme, presidente do CRCRJ, o convênio com o Sebrae Rio é resultado da motivação de ambas instituições de promover capacitação e impulsionar o mercado do Rio de Janeiro, através dos conceitos de economia digital e criativa. Como profissionais da contabilidade atuam como consultores dos empresários, promover atualização e qualificação para a categoria resulta na melhora no ambiente de negócios como um todo.

“Os cursos oferecidos pelo Sebrae Rio são de uma qualidade ímpar. É uma grande satisfação termos firmado essa parceria para capacitar profissionais da contabilidade a atuarem em um mercado que teve sua transformação digital acelerada durante a pandemia” afirma Nehme.

“Acredito que a parceria com o Conselho Regional de Contabilidade ajudará esse profissional contábil a entender este novo cenário e as transformações causadas pela pandemia, não só as questões relacionadas à tecnologia, mas para levar melhorias de gestão para os pequenos negócios que atendem. A inovação nos negócios é um caminho sem volta e todas as empresas precisam se preparar. Novos processos deverão ser implantados para a sustentabilidade desses negócios e o fomento a economia do estado do Rio”, afirma Antonio Alvarenga Neto, diretor-superintendente do Sebrae Rio.

Os interessados deverão se inscrever através do link https://bit.ly/eventoscrcrjesebrae. O evento ‘Novos rumos para negócios: gestão, produtividade e liderança’ será transmitido ao vivo no dia 5 de agosto, a partir de 17h, através da TV CRCRJ.