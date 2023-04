CRCRJ ilumina Cristo Redentor pelo Dia do Profissional da Contabilidade

Para homenagear os profissionais da Contabilidade de todo o país, o Cristo Redentor – uma das sete maravilhas do mundo – abraça a profissão contábil e será iluminado de azul, às 19h deste 25 de abril, dia em que se celebra o Profissional da Contabilidade. A ação, organizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), busca demonstrar para a sociedade a relevância da profissão e incentivar a campanha imposto solidário.



“A Contabilidade é nobre e imprescindível para o desenvolvimento social e econômico. Esta celebração no Cristo Redentor, símbolo que representa nosso país em todo o mundo, é uma forma de demonstrar a grandeza da nossa profissão. E é também uma forma de incentivar a destinação de parte do imposto de renda para projetos sociais. Aproveitamos a data porque o profissional da contabilidade é o principal agente nesse repasse, através da assessoria que prestamos aos contribuintes na declaração do IR”, afirma Samir Nehme, presidente do CRCRJ.

Segundo levantamento do CRCRJ, supera a marca de 1,5 bilhão de reais o potencial de destinação social do Imposto de Renda (IR) para o estado do Rio, em 2023. Em todo o país, o valor chega a 9,65 bilhões. Toda essa verba poderia ser destinada a projetos sociais que beneficiam crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social.

Para conscientizar a população dessa possibilidade de gesto solidário, o Cristo Redentor será iluminado de azul e exibirá faixa com a frase “Doe seu Imposto de Renda para projetos sociais. Faça o bem e não pague nada a mais por isso”.

“Nossa profissão tem um forte apelo social, por isso essa data não poderia passar em branco. Queremos incentivar que os contribuintes sigam o exemplo que o Cristo Redentor representa e abracem projetos através do seu imposto de renda, sem pagar mais nada por isso. Nosso papel é conscientizar o máximo de pessoas e fazer diferença na vida de quem mais precisa. Essa é uma iniciativa sem ônus para o cidadão, que pode exercer o poder de escolha e contribuir para a manutenção de diversos projetos sociais, inclusive os promovidos pelo Santuário Cristo Redentor”, afirma o presidente do CRCRJ, Samir Nehme.

Serviço:

Iluminação do Cristo Redentor pela campanha Imposto Solidário do CRCRJ

Data: 25/04

Local: Monumento Cristo Redentor

Horário: 19h