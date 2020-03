CRCRJ terá Solenidade de Posse inclusiva no Theatro Municipal do Rio

Créditos: Alexandre Macieira / RioTur

O Conselho Regional de Contabilidade do (CRCRJ) promove, no dia 16 de março, a Solenidade de Posse dos Conselheiros eleitos e de sua nova diretoria, para a gestão 2020/2021. O evento, realizado pelo Sescon Rio de Janeiro, acontecerá no imponente e histórico Theatro Municipal, pela primeira vez será aberto à participação dos Profissionais da Contabilidade.

De acordo com Samir Nehme, presidente do CRCRJ, a iniciativa de aproximar os profissionais ao Conselho busca reforçar o vínculo entre o público e a instituição com transparência e confiabilidade.

“O lema da nossa gestão é ‘Coragem para Inovar’, e temos o desejo sincero de mostrar aos Contadores e Técnicos em Contabilidade do nosso Estado que o CRCRJ é de todos nós. Por isso, fizemos este grande movimento: uma posse aberta à categoria”, disse Nehme.

A proposta do evento é que seja um momento de confraternização entre os Profissionais Contábeis do Estado, uma oportunidade de networking e de demonstrar a força da categoria. Para participar do evento, os profissionais e estudantes de graduação em Ciências Contábeis deverão retirar os ingressos antecipadamente, entre os dias 04 e 13 de março, até às 17h, na sede do CRCRJ, localizada na Rua Primeiro de Março, nº 33.

O Conselho solicita que, para a retirada dos convites, os interessados entreguem dois quilos de alimentos não perecíveis, para serem doados a instituições beneficentes cadastradas no Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC).

Também será possível retirar os convites no dia do evento, na entrada do Theatro Municipal, que estará sujeito à lotação. O traje da solenidade é esporte fino e os profissionais terão direito a um acompanhante.