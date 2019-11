A associação beneficente promove, domingo, 10 de novembro, uma deliciosa feijoada, a partir das 13h, no SPORT CLUB MACKENZIE para ajudar a manter o trabalho com as crianças atendidas pelo lar há mais de 40 anos.

Almoçando todos estarão colaborando para oferecer às 50 crianças refeições, uniforme, material didático e pedagógico, uma iniciativa tão fundamental

SERVIÇO

FEIJOADA COMPLETA: R$ 25,00

Prato opcional: Frango assado, salada e batatas fritas – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 – Méier – Informações: 2581-5882