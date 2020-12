Crianças vão dançar e brincar na Colônia de Férias do MACKENZIE

Uma Colônia de Férias diferente de todas que eles já viram. É isto que o professor Guto Adyala e sua equipe vão oferecer de 05 a 31 de janeiro na COLÔNIA DE FÉRIAS DO TIO GUTO, no Sport Club Mackenzie, do Méier. Com uma grande estrutura, ginásio, quadra polivalente, campo de grama sintética, dois salões, parque aquático com três piscinas e mais, muitos responsáveis se dizem tranquilos ao inscrever seus ‘baixinhos’, “realmente é um alívio nas férias, ainda mais nesse momento, sabermos da responsabilidade do professor Guto, da seguranças e conforto do Mackenzie” – declara a mãe Rosa Vieira.

Pelo terceiro ano seguido promovendo a Colônia de Férias, Guto Adyala destaca que háq muita preocupação com as crianças, “seguranças, atenção, carinho e tratar cada aluno exclusivamente. Minha equipe não atua apenas como professores e instrutores, mas como amigos, porém exigindo respeito e disciplina” – enfatiza o Mestre.

Entre esportes, danças e música, piscinas são a grade atração para as crianças

Com muita diversão, recreação, brincadeiras tradicionais, esportes e até ginástica artística a COLÔNIA DE FÉRIAS DO SPORT CLUB MACKENZIE COM O TIO GUTO sempre faz os olhos da criançada brilhar. O professor, especializado em dança e música sempre busca transmitir mensagens educacionais, de meio ambiente e positivas nas canções. Porém ele destaca, “nada chato, muito divertido”.

– Eles curtem tudo, mas, a ginástica artística e principalmente a musicalização tem sido um sucesso. Porque utilizo personagens do folclore e animais, que eles se identificam. A criançada participa, canta as músicas, dança e pede mais. No final é uma grande “bagunça organizada”, com muita felicidade – conta o Mestre Guto Adyala

COLÔNIA DE FÉRIAS DO TIO GUTO – DE 05 A 31 DE JANEIRO – DE 13h às 17h – De 04 a 14 anos – Inscrições na secretaria do clube – Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561 Méier – Informações 2269 0082 / 96493-2944 (whatsapp)

* Cumprindo todas as normas de segurança e saúde segundo a OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE)