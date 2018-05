Cristiano Neves apresenta Forró Romântico no Mackenzie

Conhecido pelos forrozeiros como “A paixão do Brasil”, Cristiano Neves se apresenta, sábado, 19 de maio, no Sport Club Mackenzie (2269-0082), no Méier. O baiano começou cedo, aos dez anos já cantava músicas de Amado Batista e promete um show especial no “Forrozão do Louro”, lembrando que acreditou muito para hoje ser sucesso no Brasil todo.

– Quando fui para São Paulo com 17 anos batalhei muito, pois no meu sangue só existia a música. Cantava aos finais de semana em bares, shows de calouros como Silvio Santos, Raul Gil e muitos me chamavam de louco. Não desisti do meu sonho e hoje tenho 25 anos de carreira – conta o cantor

Com 39 discos gravados Cristiano Neves vai apresentar seus grandes sucessos no Mackenzie como “Cigana”, “Desliga e Vem”, “Amar é isso”, “Você já foi minha” e muito mais

SERVIÇO

FORROZÃO DO LOURO com Cristiano Neves, sábado, 19 de maio, a partir das 22h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 / Informações: 98187-4476 whatsapp). Ingresso antecipado: R$ 10,00

