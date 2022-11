Cuiabá vence o Botafogo no Nilton Santos

O Botafogo perdeu pela nona vez no Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão. Dessa vez para o Cuiabá por 2 a 0. Os gols foram marcados pelos atacantes André Luís e Deyverson. O camisa 9 balançou as redes pela sexta vez em 13 jogos com a camisa do Dourado. Quatro deles nos últimos cinco jogos da Série A. Está sendo fundamental na luta da equipe contra o rebaixamento.

O Glorioso foi o time que mais perdeu em casa nessa competição, e faz sua pior campanha como mandante em sua história. Os jogadores deixaram o gramado sob vaias da torcida presente. Com esse resultado, perdeu a chance de entrar para o G8. Está em 10º lugar, com 47 pontos somados.

O Alvinegro volta a campo na segunda-feira (7/11), pra enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão. O sonho da Libertadores segue vivo, enquanto os dois rivais cariocas na elite do futebol brasileiro já garantiram suas vagas. Pré-Libertadores é o objetivo.