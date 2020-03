Cuidar do semelhante: uma missão

Cooperativa de Profissionais cresce destacando trabalho humanizado que, vai além do profissional

A população brasileira vem envelhecendo gradualmente e segundo Pesquisa do IBGE em 2060 teremos mais idosos do que jovens. Desta forma deve-se estar cada vez mais preparado para esta fase da vida. principalmente as famílias que necessitam se informar de como cuidar melhor de seus idosos.

Foi para buscar atender as expectativas destes familiares e oferecer conforto para idosos, ou, quem mais precisar, que foi criada a AUXILIUM, cooperativa de cuidadores. E para uma das sócias, a iniciativa gera benefícios a todos os envolvidos

“ Percebi que não havia no mercado quem realmente oferecesse um atendimento humanizado, de qualidade, para ajudar idosos, inclusive também dependentes químicos e depressivos. Então por que não unir as pessoas e até gerar trabalho? É gratificante ajudar nossos pacientes e também os nossos profissionais, com trabalho”. – afirma Edvânia Tolêdo Ignácio, 55, Presidente da Auxilium.



Profissional da área de saúde experiente e bastante atuante Edivania foi à luta e convidou três amigas para criar a cooperativa. Em pouco mais de quatro anos a AUXILIUM cuida de mais de 60 pessoas, tem 200 cuidadores cadastrados, funcionando 24 horas e com um lema “Atendimento Humanizado em toda a amplitude do cuidar”.

“Não basta agir apenas profissionalmente, cada pessoa tem suas experiências, entendimentos e pensamentos, o importante para todos da AUXILIUM é tentar entender esta diversidade, sem julgamentos de valor. Claro que todo o ensinamento e o conhecimento que o cuidador adquire são muito importantes, mas, empatia é a palavra que deve definir nossas relações, inclusive entre nós profissionais da AUXILIUM “. – observa a diretora financeira Isabel Penna Caldas.

Sempre há preocupação ao contratar alguém que de certa forma é um estranho para cuidar do ente querido. Assim a presidente Edivânia lembra que ao escolher um cuidador deve-se verificar se o profissional é habilitado através de curso e principalmente se é comprometido com a função.

Em todos os aspectos contar com uma cooperativa como a AUXILIUM, reconhecida no mercado e que organiza e orienta os profissionais, é uma tranquilidade para a família e muitas histórias das profissionais confirmam que normalmente a relação cuidador/paciente ultrapassa a barreira profissional e cria vínculos emocionais.

“ Tive uma paciente que adorava a música “Garota de Ipanema” e quando ela já estava bem debilitada, a Doença de Alzheimer comprometeu sua memória, pelo menos era o que eu achava…. um dia segurei sua mão e comecei a cantar a música que ela gostava, ela abriu os olhos, me olhou profundamente e falou: “você canta muito mal mas, eu estou adorando, obrigada pelo seu carinho” – relata com emoção a cuidadora Maria Ereniti Gomes dos Santos.

CONTATOS

Rua Miguel Couto 134, sl 202, Centro

Tel: 21 – 3197-2556

Cel/whatsapp – 98012 4116