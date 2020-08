Curso virtual gratuito de robótica, games e animação para alunos e professores da rede pública.

Aulas virtuais

O Projeto Multiplique o Bem irá oferecer aulas virtuais gratuitas de robótica, gamificação e animação para alunos e professores da rede municipal. E o seu início será no dia 10 de agosto.

Durante o curso os alunos terão acesso a ferramentas das novas tecnologias aprendendo soluções focadas no desenvolvimento sustentável (ODS).

Despertando a utilização do uso da tecnologia

Já o curso “Professores digitais” irá oferecer aos profissionais a introdução aos novos meios de comunicação e ao conceito de linguagem de programação educacional. O objetivo é despertar a utilização do uso da tecnologia como ferramenta de pesquisa e novas metodologias interativas.

As oficinas disponibilizarão vídeos explicativos, ebooks e encontros online com monitores para dúvidas e compartilhamento de experiências sobre as atividades propostas pela ferramenta. Ao final do curso os alunos receberão certificado de participação.

Os interessados no curso virtual gratuito de robótica, games e animação, devem se inscrever através do link: https://cursos.criape.com.br/moodle/

O projeto é uma iniciativa da produtora cultural Criape, com recursos aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro.