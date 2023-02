Curta metragem “Salve, Guys”, produzido pela NBA estreará no Ruffles All Star Weekend nos Estados Unidos

Todos os 24 filmes comissionados pela NBA serão lançados no aplicativo da liga ainda este ano

A NBA (National Basketball Association) anuncia o lançamento do projeto “NBA Films for Fans”, uma iniciativa global que envolverá cineastas de 11 países no desenvolvimento de 24 documentários de curta metragens celebrando a NBA e o basquete a partir de cada uma de suas respectivas perspectivas culturais. Sete dos cineastas participantes do Brasil, Austrália, Canadá, Índia, Senegal, Reino Unido e Estados Unidos estrearão seus filmes em um evento exclusivo de tapete vermelho na sexta-feira, 17 de fevereiro, em Soundwell em Salt Lake City, Utah, como parte da NBA All-Star 2023.

Após o evento de estréia, os sete filmes serão exibidos durante todo o fim de semana na NBA Crossover, uma experiência imersiva de fãs que ocorrerá no Salt Palace Convention Center de 17 a 19 de fevereiro, antes que todos os 24 filmes sejam disponibilizados no novo aplicativo global da NBA no final desta temporada.

Os filmes, oficialmente encomendados pela NBA, proporcionarão aos fãs uma visão mais profunda dos marcos e momentos que moldam a influência global da liga a partir da perspectiva destes criadores com formações diversas. Os cineastas tiveram acesso ilimitado aos arquivos de vídeo da NBA e os filmes receberão apoio promocional da liga durante o restante da temporada 2022-23.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com este grupo global de cineastas e levar suas histórias exclusivas de basquete aos fãs em todo o mundo através do novo aplicativo da NBA”, disse o vice-presidente sênior da NBA, Chefe de Conteúdo Social, Digital e Original Andrew Yaffe. “Os Films For Fans mostrarão o poder do basquete para criar conexões entre pessoas de diferentes culturas e origens através de seu amor compartilhado pelo jogo e pela emoção da NBA”.

Como parte da iniciativa e em celebração à rica história de Salt Lake City como centro de produção de filmes, o Utah Jazz produziu um pequeno filme sobre a intersecção do basquete com a comunidade local que estará entre os sete filmes a serem estreados no evento de estréia.

Cineastas e filmes participantes:

Damiana Acuña (México): Campos de Oro

Batandwa Alperstein (África do Sul): I Am

*A Utah Jazz Production in partnership with the BYU Adlab (Estados Unidos): Champagne Stain

Amaury Barrera (México): The Air Belongs to Those Who Dream

*João Gabriel Caffarelli (Brasil): “ Salve, Guys!”

Romeo Candido (Canadá): The Highest Form

Lucius DeChausay (Canadá): Regular

Santiago Fábregas (México): Mexican Dream

*Pavneet Gakhal & Amol Gakhal (India): Yaari

Rodrigo Perez Galicia (México): Alley Oops

*Daniel Arroniz & Sam Neter/Hoopsfix (Reino Unido): Got Next

Carlo Ledesma (Filipinas): The Mountain Ballers

Gaurav Lulla & Amol Gakhal (India): Tu Bas Khel

*Abdoulaye Ndao & Mohamed Diokhané Sy (Senegal): Renaissance

Adesua Okosun (Nigéria): Contact

Jaime Peña (México): Barefoot Champions of the Mountain

Lachlan Ross (Austrália): Somethin’s Cookin in the Capital

Sebastian Sariñana (México): Contra

Raphael Silva (Brasil) : Fundamental Rules

Mahavir Rawat (India): Redemption

Diego Huacuja T. (México): Chronicles of an Orange Ball

Eduardo Valenzuela (México): Two Choices

Vaner Vendramini (Brasil): In the Hands of God

*Tier Zero (Canardá): Bounce

*Filmes que estrearão no evento em Salt Lake City