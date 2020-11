Curta nossos autores e valorize a literatura nacional

Ler é sempre um prazer, engrandece, enriquece, alimenta o conhecimento e a alma, por isso oferecer boa leitura e propagar o ato de ler é fundamental. Pode ser para adquirir conhecimento, ou, mesmo por lazer, a leitura é mais do que necessária para o ser humano, em todos os aspectos, e, valorizar a literatura nacional é mais do que uma felicidade, é nossa obrigação. Por isso veja abaixo dicas de livros de autores nacionais para você prestigiar, curtir e divulgar

As Almas Negras: literatura de suspense

Terror com muito suspense! “As Almas Negras” do autor Geraldo Giovanni, promete aterrorizar muita gente, mas também trazer reflexões sobre a vida e nossa. O livro, que dá início a uma trilogia, possui uma escrita inovadora e toca em assuntos bastante pertinentes, como violência doméstica. O livro está disponível para compra em https://bit.ly/3oAH9Mr ou na Amazon https://amzn.to/3ozRA2K.

Jornada Ágil de Liderança para quer empreender

A obra fala sobre como liderar de forma ágil e assertiva as equipes de trabalho no século XXI, e responder: por que a liderança comando-controle está na contramão da inovação e dos resultados sustentáveis? Como desenvolver times protagonistas para respostas inovadoras no mundo digital? Se você for empreendedor este é o tipo de literatura para você. “Jornada Ágil de Liderança” é um projeto da Jornada Colaborativa, com patrocínio da Verity. Disponível para compra em https://amzn.to/2Jc1ibr.

Votação eletrônica: Construindo um debate

O Brasil é único país do mundo a ter um sistema de eleições 100% eletrônico, mas essa tecnologia é realmente confiável? Essa é uma discussão que ultrapassa classes sociais, comunidades e até fronteiras e é trazida no livro “Votação eletrônica: Construindo um debate”, da jornalista Inaiê Sanchez que ao longo de seis anos reuniu fatos e estatísticas sobre o uso do equipamento em diversos países. Disponível para compra em https://bit.ly/3mrjoo9