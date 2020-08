Da Beterraba se aproveita até o talo!

Já pensou em comer as folhas e o talo da beterraba?

Um dia desses o sacolão móvel veio até a porta da minha casa, quando ela me entregou a beterraba vi que estavam com folhas e talo, fiquei intrigada pois, na maioria das vezes, elas são descartadas, fui então pesquisar benefícios e receitas pra essa maravilha, simmm ela é linda!

Foi aí então que me apaixonei e resolvi incluir na minha dieta diária.

Nunca mais descarte nada!

Como falei normalmente são descartadas, mas NUNCA MAIS FAÇA ISSO! Fiz aqui em casa bem refogadinha e foi só sucesso.

As folhas e talo da beterrada contém muitos nutrientes e é super rico em fibras, ajudando muito no funcionamento do intestino.

Como não sou boba, além dos refogados aproveitei e fiz um sabonete de beterraba pois preserva as células e evita o envelhecimento precoce da pele. (Tá à venda no @naturyve) eu chamo ele de RENASCER- gengibre, flores silvestres e beterraba. 💜

Mais benefícios

Os talos e folhas da beterraba tem baixo índice glicêmico assim não elevam o açúcar no sangue e ainda ajuda no emagrecimento acredita?! Já é muito usado pra fazer várias receitinhas, inclusive incluir naquele suco detox da manhã.

Eu deixei de molho no vinagre depois lavei um pouco mais e cortei bem fininha como a couve mineira, dei uma boa refogada cheia de tempero e nossaaaaaa, foi meu almoço do dia.

Estou bem feliz com as minhas descobertas a cada dia, continuarei compartilhando com vocês a cada semana, então fica de olho aqui e segue lá meu insta @exclusyve.

Bjs, e uma boa semana 🌸