DANCE PARTY de HALLOWEEN terá surpresas no Mackenzie

O sábado, 26/10, vai ser aterrorizante no Sport Club Mackenzie e para muitos uma grande diversão. Em mais uma edição especial a festa FLASHBACK DANCE PARTY terá como tema o Halloween com muitas atrações, a partir das 21h.

Sob o comando do VJ Bosco o público vai lotar a pista com sucessos disco dos anos 70 e hits dos anos 80 e 90 do Rock Nacional e internacional. No set list sucessos de RPM, Legião, Páralamas, além de Madonna, A-Ha, Eraser, Michael Jackson e muito mais, simultaneamente no telão. Porém a festa conta com mais surpresas.- Vamos ter decoração em clima assustador, com ambientes especiais para todos se divertirem e tirando fotos com nosso fotógrafo. Além disso vamos ter concurso de fantasia premiando as mais criativas e outras surpresas. Vai ser imperdível e claro com muitos sustos – brincou o DVJ Bosco

SERVIÇO

DANCE PARTY de HALLOWEEN – sábado, 26/10, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Ingressos a partir de R$10,00