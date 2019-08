Dandara Batista recebe a chef Aline Chermoula no Afro Gourmet

O encontro faz parte das comemorações de 1 ano do restaurante

Chef Aline

“Uma cozinha de resistência e afeto”. É assim que a chef Dandara Batista define o seu Afro Gourmet, que completa um ano este mês. Para celebrar a data, ela abre a sua cozinha para Aline Chermoula. A chef baiana vai preparar delícias da culinária afroamericana com toques de brasilidade no jantar de sábado (31/08). Em total sintonia com a proposta do Afro Gourmet, Aline traz um frescor contemporâneo ao menu fechado (R$ 65), que revela toda a diversidade da gastronomia da Mãe África.

No primeiro curso, a Salada de nozes e queijo de cabra com folhas verdes ao molho de azeite e mel vai refrescar e preparar o paladar dos comensais para a estrela da noite.

O famoso Jambalaya Creole

Na ala principal, o famoso Jambalaya Creole da chef Aline é uma receita originária da diáspora africana. O prato é robusto, uma comida de estilo campestre encontrada em toda a Louisiana, estado localizado no sul dos Estados Unidos, com forte influência da cultura negra. Uma incrível combinação de diferentes temperos. A iguaria tem como base o arroz que ganha pedaços de frango e camarão com ervas e muitos temperos. Também será servida a opção do Jambalaya Vegetariano. Uma receita com sabores surpreendentes e rica em história.

Para a sobremesa, Beignets – um tipo de donuts famoso no sul dos EUA – com deliciosas peras em calda de maracujá e sorvete de creme encerram o jantar em grande estilo.

Casada e mãe de dois filhos, Aline Chermoula já esteve à frente da cozinha de Bourbon Street Music, do grupo Fábrica de Bares, que controla o famoso Bar Brahma, e do Buffet Charlô. A Chef já comandou cozinhas de grandes eventos como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo da FIFA aqui no Brasil, além do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em duas edições. Atualmente com a Chermoula Cultura Culinária, Aline continua a levar de forma personalizada sua cozinha itinerante para grandes eventos.

A chef Dandara Batista sempre abre a cozinha do Afro Gourmet para cozinheiros que exaltam a gastronomia africana. Ela acredita que é fundamental a troca e a difusão de conhecimento sobre a cultura do continente.

Chef Dandara

O Afro Gourmet era um evento mensal itinerante, que reunia gastronomia e cultura africana na região central da cidade. Com o sucesso da iniciativa, Dandara passou a ser convidada para participar de feiras e eventos, principalmente os ligados à comunidade negra. Autodidata em culinária africana, ela une as experiências adquiridas em viagens à África a técnicas que aprendeu no curso de chef executivo da Universidade Cândido Mendes para revelar novos sabores aos cariocas.

Serviço – Jantar Aline Chermoula no Afro Gourmet

Restaurante Afro Gourmet

Rua Barão do Bom Retiro, 2316, loja A – Grajaú

Data: 31 /08 (Sábado)

Horário: de 18h às 23h

Valor: R$ 65

Telefone: (21) 3489-7354

restauranteafrogourmet@gmail.com

Aceita todos os cartões de débito e crédito

