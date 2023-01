Daniele Hypólito: ginasta conversa com o carnavalesco Mauro Quintaes

Faltam poucas semanas para os cariocas, oficialmente, caírem na folia. No entanto, os preparativos para 2023 já começaram: blocos e escolas de samba, a todo vapor! E nesse clima, Daniele Hypólito conversou com o carnavalesco Mauro Quintaes, que agora segue na Porto da Pedra, mas, anteriormente, fez parte da Viradouro e do Salgueiro. Ambos bateram um super papo no “Na Área Com Daniele Hypólito”, o seu novo programa, via Youtube, disponível em Na area com Daniele Hypolito – YouTube.

Na ocasião, Quintaes falou à Daniele sobre o início da carreira carnavalesca. Recorda que o pai começou a cuidar da conta de Max Lopes, um grande profissional do ramo, com um histórico maravilhoso. “Disse que eu gostava de desenhar ao Max, que logo me pediu para passar no barracão. Logo, comecei! Trabalhava no metrô até às 17h30 e depois, ia para a Vila Isabel”.

Ao final, Hypólito agradeceu e acrescentou: “Sou apaixonada pelo carnaval, por essa festa linda, por esse glamour, a ponto de querer entender como é construído, feito e, também, a colocação daqueles carros alegóricos, às vezes, gigantescos, na Avenida”. Para assistir, basta acessar o link Na Area com Daniele Hypolito – Entrevista Mauro Quintaes – YouTube.

