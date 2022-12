Daniele Hypólito: o novo rumo profissional da ex-atleta e dicas às futuras ginastas

Acostumada com o mundo esportivo desde pequena, a ex-ginasta Daniele Hypólito traz em sua trajetória inúmeras conquistas. Na ginástica artística feminina, modalidade que ainda desperta nela paixões e admiração, a jovem possui histórico no pódio. Em Jogos Olímpicos, por exemplo, participou em cinco edições: Sydney (2000), Atenas (2004), Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016). *Porém, um dos momentos mais marcantes, para ela, na profissão, se refere à Prata no Mundial de Ghent, no ano 2001. Essa foi a primeira medalha em mundiais, na história da Ginástica Artística.

Mas agora, fora dos ginásios, segue um outro rumo profissional. Comanda, todas as terças, o programa “Na Área com Daniele Hypólito”. A produção, transmitida via Youtube, por meio do link Na Area com Daniele Hypolito – YouTube, reúne notícias, descontração e entrevistas, tudo a fim de juntar esporte e entretenimento para informar e claro, divertir a quem assiste.

Para Daniele, a principal razão de ir para a frente das câmeras e passar a atuar como apresentadora, era um desejo antigo e seu escritório, o @v7 Filmes, carregava esse projeto. Menciona que, em uma resenha de planejamento, resolveu, com a sua equipe, colocá-lo em prática, com o apoio de alguns parceiros. “Quando isso aconteceu, amei essa minha nova função, a de apresentar. Há tempos eu procuro uma maneira de expor minhas opiniões a um número maior de pessoas. A cada dia de gravação, sem sombra de dúvidas, é um desafio”, afirma.

O diferencial do Na Área. Daniele explica que é uma grande resenha. “Nós temos a liberdade de proporcionar aos convidados, escolhidos por conta de seu destaque na carreira, um bom bate papo, e de mostrar ao público novos talentos, em todas as áreas, inclusive no esporte. Quadros também farão parte do roteiro, porém, estamos experimentando a possibilidade, amadurecendo a ideia”.

Ao finalizar, ela revela suas expectativas, em relação ao contato com os fãs e os seguidores, e dá dicas para as futuras ginastas. “O convívio com eles, presencial ou virtual, é de muito carinho, sempre! Gratidão eterna a todos! De verdade! E para aquelas que almejam viver do esporte, digo: nunca desista dos sonhos! Apesar de haver metas, focos, determinação, o mais importante é nunca abandonar aquilo que querem e o que adoram fazer!”.