dB House, Gelateria Piemonte e Empório Jardim comemoram o Dia Nacional da Torta

Não há quem não goste de uma torta, não é mesmo? E é por isso que ela ganhou um dia todinho só para ela: na próxima segunda-feira, dia 23, é comemorado o Dia Nacional da Torta. E para celebrar a data em grande estilo, os estabelecimentos dB House, a Gelateria Piemonte e o Empório Jardim prepararam tortas especiais para comemorar com amigos e família.

dB House

A torta de maçã (R$59) é uma das grandes sobremesas queridinhas do Db House, feita com uma massa branca e pedacinhos de maçã, ainda vem quentinha com calda de caramelo salgado e sorvete de creme. Essa tentação é marcada pela cremosidade de seu recheio e pela maciez da massa. Doce na medida certa, é de dar água na boca!

VillageMall – Avenida das Américas, 3900, piso L3, Barra da Tijuca

Horário de funcionamento – diariamente de 12h às 23h

Vogue Square – Av. das Américas, 8.585 – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento – De terça à quinta: 18h às 23h. Sexta e sábado: 18h às 21h.

Taquara – Rua Januário Barbosa, 270

Horário de funcionamento – De Terça à quinta: 18h às 23h. Sexta e Sábado: 12h

Gelateria Piemonte

A Gelateria Piemonte apresenta as tortas gelatos nos sabores: Romeu i Giulietta, Gingerbread, Cremino, Paçoca, Chocolate, Chocolate e Avelã, Doce de Leite, Sabores da Sicília (Fior di latte, casca de laranja e pistache), Banoffee e Cheesecake de Amarena, a partir de R$205,00 (grande) e a partir de R$90,00 (pequena). Excelente sugestão para se refrescar durante a estação mais quente do ano!

Loja Copacabana- Avenida Atlântica, 3056 – Copacabana

Loja Copacabana – Siqueira Campos, 128 – Copacabana

Loja Ipanema – Visconde Pirajá, 330 – Ipanema

Loja Jardim Botânico: Rua Jardim botânico, 568, loja F (Edifício Touch) – Jardim Botânico

Loja Leblon: Rua Humberto de Campos, 827 – Leblon

Empório Jardim

Já no Empório Jardim, da chef Paula Prandini, a pâtisserie clássica francesa é um dos grandes destaques. Certamente a boa pedida para a data é a Torta de chocolate belga com praliné de avelã (R$ 24,90 individual / R$ 145 inteira). Não só a sobremesa está entre os 10 itens mais vendidos de todo o restaurante como a quantidade de encomendas da torta em tamanho grande, para jantares e festas é enorme. Clássicos como a Torta de frutas vermelhas (R$ 23,90 individual / R$ 258 inteira) feita com creme patissier com fava de baunilha e frutas vermelhas, montadas numa pate sucrée crocante e a Torta de nozes pecã com maçã assada (R$ 196), também são perfeitas para comemorar o dia da torta.

Rua Visconde da Graça, 51 – Jardim Botânico

Diariamente, de 08h às 19h

Telefone: ​(21) 2535-9862

Rua Maria Quitéria, 62 – Ipanema

Diariamente, de 08h às 19h

Telefone: ​(21) 2513-5151

IMS – Marquês de São Vicente, 476 – Gávea

Terça à Sexta 12 às 18h

Sábados, Domingos e feriados,10h às 18h

Para encomendas: https://encomende.emporiojardimrio.com.br/tortas-e-sobremesas.html?p=1