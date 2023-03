dB House oferece happy hour com petiscos, drinks e chopp  

O outono pede sempre aquele encontro com amigos e familiares para brindar e celebrar a vida. Para aproveitar esse clima de descontração, o dB House finaliza o mês de março com uma novidade: Happy Hour! De segunda a quinta, o comensal pode aproveitar o happy hour de bebidas das 17h às 23h. Já às sextas e sábados, das 17h às 21h. Vale destacar que de segunda a quinta-feira, todos os vinhos estão com 30% de desconto.

Entram na brincadeira do happy hour: a Gin Tônica, o chopp (R$5) e os drinks da casa – todos com 20% de desconto. Para acompanhar, o menu criado pelo chef Renan Leal, oferece uma seleção de entradinhas sensacionais com 15% de desconto. Não deixe de experimentar a Pancetta à Pururuca (R$69), que é inclusive premiada como o melhor torresmo do Rio de Janeiro. Trata-se da barriga de porco crocante por fora e muito suculenta por dentro, escoltada por limão e molho barbecue artesanal. É de dar água na boca! Outra novidade interessante, é o dBurguer em dobro às terças-feiras. Na compra de um hambúrguer, o comensal ganha outro.

Serviço

dB House

VillageMall – Avenida das Américas, 3900, piso L3, Barra da Tijuca

Horário de funcionamento – diariamente de 12h às 23h

@dbhouse_

Vogue Square – Av. das Américas, 8.585 – Barra da Tijuca

Horário de funcionamento – De terça à quinta: 18h às 23h. Sexta e sábado: 18h às 21h.

Taquara – Rua Januário Barbosa, 270

Horário de funcionamento – De Terça à quinta: 18h às 23h. Sexta e Sábado: 12h