De Costas pra Nutri propõe a construção do hábito de uma alimentação mais saudável

Reality Show conta com o apoio da Levitare, empresa referência em produção de laticínios derivados do leite de búfala

No último dia (28), estreou no canal Woohoo, a primeira temporada do reality show De Costas Pra a Nutri, dirigido por Denis Rodrigues. Com apenas oito episódios, o programa propõe incentivar o hábito de uma alimentação mais saudável, desenvolvendo receitas fáceis, práticas e saborosas de uma maneira simples e divertida. Tudo isso por meio de um desafio culinário.

A Levitare, uma das maiores empresas responsáveis pela produção de laticínios derivados do leite de búfala no país, está apoiando o reality show e terá sua participação especial em um dos episódios da temporada. Com mais de 40 itens na sua linha de comercialização, seus produtos são versáteis e atestados por nutricionistas como opção para quem busca por uma alimentação mais equilibrada e saudável.

Úrsula Cordeiro, Gerente de Marketing da Levitare, explica que seus objetivos são unificar o entretenimento, reforçando a importância de aliar uma alimentação mais gostosa e saudável. “É uma ótima oportunidade de manter o nosso posicionamento além de contribuir com a informação nutricional de uma forma leve e descontraída. Isso é tudo o que faz parte da nossa trajetória e no que acreditamos”.

A cada episódio a nutricionista e apresentadora, Edvania Soares atende um paciente diferente escolhido pela própria produção do programa. Assim como em consultório médico, espera-se que o paciente coloque em prática as orientações do profissional, no reality o que muda é apenas o cenário — que é o de uma cozinha industrial, e a forma dinâmica de lidar com cada um.

Edvânia Soares, nutricionista e apresentadora do Reality, afirma que manter uma alimentação saudável pode garantir o controle e prevenção de doenças, contribuir para a melhora da qualidade de vida e retardar os processos degenerativos do corpo. “A parceria da Levitare com o nosso programa nos ajuda a garantir que a sua alimentação será repleta de nutrientes, com alimentos de qualidade e confiança, além de abrirem espaço para produtos dedicados a pessoas com intolerância à lactose, restrições a alimentos derivados do leite de vaca, sem deixar de proporcionar os benefícios que os alimentos lácteos podem oferecer, e proporcionando o reforço ao autocuidado que os hábitos alimentares representam”.