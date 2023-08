De virada, Botafogo vence o Guaraní-PAR e abre vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana

O Botafogo enfrentou o Guaraní-PR, ex-clube de Segovinha, no Nilton Santos para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico português Bruno Lage escalou o time titular com Gatito no gol; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo na defesa; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo no meio-campo; e Gustavo Sauer, Victor Sá e Janderson no ataque. Enquanto a equipe paraguaia, liderada por Juan Pablo Pumpido, formou com Muñoz no gol; Raúl Cáceres, Moya, Rivero e Salomoni na linha defensiva; Gil Romero, Estivel Moreira e Darío Ríos no meio-campo; e Benítez, Santander e Camacho no ataque.

O Alvinegro demorou a entrar no ritmo da partida, não conseguindo finalizar ao gol durante todo o primeiro tempo. Aos 3 minutos, sofreu o primeiro gol marcado pelo jovem atacante Romeo Benítez. Na segunda etapa, após as substituições de Segovinha (entrando no lugar de Gustavo Sauer), Philippe Sampaio (substituindo Adryelson) e Tiquinho Soares (no lugar de Janderson), a situação melhorou para o time da casa. Aos 65 minutos, o lateral-direito Hugo marcou um golaço e empatou a partida. Nos minutos finais, o artilheiro Tiquinho Soares garantiu a vitória com um gol de pênalti. No total dos 45 minutos finais, o Botafogo registrou 15 finalizações ao gol adversário, sendo 6 delas no alvo.

As duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19 horas (horário de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Glorioso pode até empatar para avançar às quartas de final da Sul-Americana. Antes disso, o Botafogo terá que focar no Brasileirão, já que volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, em partida válida pela 18ª rodada do campeonato em que o time é líder.