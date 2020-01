Decorador Wagner Oliveira ganha notoriedade no meio artístico

O decorador Wagner Oliveira, descobriu a sua paixão por esse mundo encantador ainda jovem, ao realizar a sua primeira festa num evento familiar. Dali em diante, ele começou a buscar conhecimentos, trabalhar para outras empresas e decoradores.

Até que surgiu em 2004 o convite de realizar a decoração do aniversário de 53 anos da atriz e modelo Vera Fischer em uma boate no Rio de Janeiro. Foi a oportunidade que o empresário encontrou pra mostrar o seu talento. Disparou naquela época com vários eventos em empresas e particulares como casamentos, 15 anos e formaturas…

A sua paixão sempre foi trabalhar no meio artístico. Então, resolveu fechar parcerias no meio, fazer amizades e aos poucos foi crescendo e tendo os seus privilégios e reconhecimentos.

Há 10 anos, montou a empresa que hoje faz o maior sucesso por onde passa, além da sua simpatia e carisma. Hoje, em parceria com o Empresário Rodrigo Oliver, vem tomando conta de Búzios com grandes eventos na cidade. A Empresa Cigano Decorações tem algo em especial, além de todos os mínimos detalhes, a magia toma conta do ambiente encantando todos os seus clientes e convidados.