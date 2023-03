Degusta Copacabana na Praça do Lido nos dias 9, 10, 11 e 12 de março

O evento reunirá os melhores bares, restaurantes, bistrôs, docerias de Copacabana, em sua maioria e conta ainda com representantes gastronômicos de outros bairros. A expectativa é receber 15 mil pessoas nos 4 dias de evento. A proposta do evento é apresentar ao público em forma de degustação o melhor da gastronomia carioca em um só lugar, com bebidinhas, música de qualidade, atrações culturais, área kids e pet friendly. Mais de 40 participantes, entre comidas, produtos gastronômicos, cachaças, vinhos, batidas e outros, ocupando em torno de 1000m2.

“O sucesso das três edições do Degusta Tijuca serviu de base para o projeto se tornar itinerante. Temos programado dez eventos em diversos bairros da cidade, que além de levar boa comida e diversão aos bairros, temos o objetivo de fomentar o setor de bares e restaurantes na cultura local”, completa Otto Grunewald, idealizador do projeto.

A novidade do Degusta Copacabana ficará a cargo da 1ª edição do Campeonato de Caipirinha, com apoio da Associação Brasileira de Bartenders (ABB), Apacerj – cachaças do Rio e patrocínio da Abrasel. Tudo acontecerá durante os 4 dias do Degusta Copacabana e será dividido em duas fases: a primeira, nos dias 9, 10 e 11, eliminatórias; e no dia 12 acontecerá a grande final. O campeonato terá duas categorias: a melhor caipirinha tradicional e a caipirinha inovação, onde o bartender poderá deixar a sua criatividade ir longe.

“É uma grande satisfação poder participar de um projeto de grande sucesso e poder fomentar a cultura e gastronomia local. É desafiador começar essa itinerância pelo bairro de Copacabana”, atesta Monique dos Santos, CEO da Contato Eventos e produtora responsável pelo Degusta.

Segundo o Presidente do Polo Gastronômico de Copacabana, Sildo Frutuoso, a chegada do Degusta Copacabana à Praça do Lido vai ter uma importância muito grande para todos que a frequentam! Iremos movimentar o comércio. “Vai ser um evento lindo. Nós do Polo Gastronômico estamos recebendo o Degusta de braços aberto”.

Com preços atrativos, a partir de R$ 10,00 (dez reais), o visitante poderá degustar delícias temáticas e tradicionais. Presença confirmada do BAR DO ADÃO com seus tradicionais pastéis. A Chef Rosa Perdigão leva seu tabuleiro com o melhor da culinária baiana com o CHEIRINHO DE DENDÊ. Queridinho da criançada e dos adultos também, presença do JOE CREPE, que estará lançando no evento o crepe de costela desfiada, a delícia vem no palito.

Patrimônio cultural, na cidade desde 1955, o ANGU DO GOMES sai da zona portuária e chega até Copacabana para participar do encontro. Além do ESPÍRITO DE PORCO, com incríveis sanduíches de porchetta e QUICK GALETO, o nome já diz tudo, com sua suculenta iguaria.

Os LACANAS – BBQ. “bom” é pouco para definir os sanduíches de costela. LF CAFÉ com café e quiches, BISCUIT com doces e salgados tradicionais. A praticidade da MARMITINHA GOURMET com diversas comidinhas que podem ser degustadas ali no evento ou levar para casa, o requinte de COGUMELOS E AZEITE TRUFADOS, para fechar, mini feijoada, direto do cardápio do FORNELLO. Ah! Não podendo deixar de fora as delícias típicas de uma praça – Pipocas e Churros.

Na ala da gastronomia internacional, o anfitrião Otto apresenta sua culinária alemã, e, claro o seu já consagrado Palmito Natural assado na casca, um clássico do RESTAURANTE OTTO. A gastronomia mexicana fica por conta do TACO E CHILI. O AMIR com suas delícias árabes, quibes e esfihas… é de comer rezando. Do outro lado do mundo o YAPA SUSHI com a gastronomia japonesa e os hermanos de LA COPA. Os fast foods americanos também estão dentro – HOB HAMBURGUERIA – Vice-campeão do degusta de 2022 com seus hambúrgueres tentadores!

O Hot Dog fica por conta do CTIA. Já da Itália o restaurante FAENZA apresenta as tradicionais pizzas. O campeão de vendas do Degusta de 2022 – ADEGA PIMENTA vem com tudo com as delícias alemãs. O tradicional restaurante DON CAMILLO irá participar com seus risotos.

Para quem gosta de bebidinha, é só chegar no bar de drinks, o evento contará com bares que servirão chopes a partir de R$ 10.00 (dez reais). Entre eles o tradicional e querido dos cariocas chope da Brahma, além da Colorado (cerveja oficial), Patagônia, Hocus Pocus e Hoegaarden. Marcas como a BATIDA CARIOCA, com sabores de coco, pina colada, maracujá, chocolate, amendoim, entre outras opções para quem gosta de bebericar e o SABRAGE, um autêntico bistrô de Copa que além de comidinhas venderá vinhos em taças, oferecendo diversos rótulos do mundo. Os rótulos da vinícola Concha Y Toro também são marcas confirmadas.

Abrindo espaço para os empreendedores, o Degusta Copacabana recebe um time de peso: DELÍCIAS DE MINAS com queijos, pimentas, manteiga e geleias, um pouquinho da cultura miniera. A carrocinha da RIO POPS com diversos sabores de picolé artesanal, promete agradar todas as idades. A FAZENDA DO ALEMÃO, com linguiças, chorizos entre outros. A CASA GENTILE com deleitosos pães artesanais.

O Degusta Copacabana será aberto ao público e claro, segue a linha pet friendly, que não pode ficar de fora. A Praça do Lido, já conhecida pelos bichinhos, terá mimos para os pets como água e petiscos.

A criançada também será super bem-vinda. O evento contará com Espaço Kids, para crianças a partir de 3 anos de idade, com pula-pula, tobogã, escorrega, entre outros.

Como todo bom evento, o Degusta Copacabana é um evento sustentável e coloca o lixo para girar. O que isso quer dizer? Todo evento terá Ecopontos (com descarte seletivo do lixo), equipe de catadores da cooperativa CoopQuitungo que fará toda gestão do lixo.

Na passarela gastronômica do Degusta, a boa música está garantida. No palco, shows de Jazz, Bossa Nova e MPB. Ainda com apresentação de novos talentos da escola de música Guitarra Virtual de Copacabana e da Escola de Dança Valor.

Em tempo: O projeto começou com o Degusta Tijuca, reuniu veteranos, novas gulodices locais e de outros bairros. A 1ª edição, em novembro de 2020, recebeu em torno de 12 mil pessoas e foi considerado o melhor evento dos últimos tempos pela imprensa. Já a 2ª edição ganhou novos visitantes, batendo a marca de 14 mil, e a 3ª temporada ultrapassou 15 mil pessoas nos 4 dias de evento. Alguns expositores consideraram sua melhor venda do ano no período do festival. Agora imagine como será na ZS, no espaço da “Princesinha do Mar”.

O PROJETO DEGUSTA RIO – 2023

No decorrer de 2023 o Degusta se torna itinerante, acontecendo uma vez por mês nos principais bairros da cidade, sempre em parceria com as subprefeituras, associações de moradores, bares e restaurantes da região.

Degusta Copacabana

Praça do Lido s/n – Copacabana

Metrô próximo: Estação Arcoverde

9 de março (5ª): das 17h às 22h

10 de março (6ª): das 12h às 22h

11 de março (sábado): das 12h às 22h

12 de março (domingo): das 12h às 22h

Forma de pagamento: Cartões de débito e crédito. Dinheiro e pix. Para consumação no evento, o Degusta trabalha com um cartão próprio. O cliente adquire o cartão no valor de R$ 7,00 ao chegar e faz a recarga no valor desejado nos caixas espalhados no evento. Quando for embora, o valor pago pelo cartão, poderá ser trocado por um chope, duas águas ou uma caipirinha nos bares do evento.