Delicioso joelhinho (enroladinho) igual à Lanchonete!

Esta receita é simplesmente um escândalo!

Suas crianças vão amar! E para quem quiser abrir uma venda de lanches rápidos, essa receita é perfeita para vender muito!

(ingredientes):

– 400ml de água (se preferir, substitua por leite)

– 100ml de óleo

– 1 colher de sopa rasa de sal

– 4 colheres de açúcar (pode substituir por adoçante culinário Tal e Qual)

– Fermento de pão – 2 sachês de granulado seco / ou 2 tabletes do fresco

– Cerca de 800grs de Farinha de trigo

– 2 gemas para pincelar



(Modo de Preparar):

– Esquente um pouco a água ou leite, deixe ficar morno;

– Despeje dentro do liquidificador;

– Adicione as 4 colheres de açúcar ou adoçante;

– Adicione o Sal;

– Adicione o óleo;

– Adicione o fermento;

– Bata no liquidificador por 2 minutos;

– Despeje essa mistura em uma tigela grande e alta, você vai precisar…

– Vá adicionando a farinha de trigo lentamente, misturando, até a massa desgrudar dos dedos;

– Sove a massa por aproximadamente 5 minutos;

– Deixe-a descansar por 30min, cubra a tigela com um pano de prato úmido;

– Após o descanso, pré-aqueça o forno a 180°;

– Divida a massa em 4 partes, para ser mais fácil de esticá-la;

– Você vai precisar de um rolo de esticar massas;

– Espalhe farinha na bancada, pois facilitará esticar a massa, jogue também um pouco de farinha em cima da massa;

– Procure deixá-la mais para fina, pois ao assar, ela naturalmente vai inchar;

– Estique a massa nesse formato, e use o cortador de pizza para deixar os traços retos; Veja como deve ficar na imagem abaixo:

– Agora vá enfileirando as camadas de Muçarela, e por cima, o presunto;

– Deixe um pequeno pedaço de massa sobrando. Veja a imagem abaixo



– Unte o tabuleiro com margarina, e polvilhe farinha, para a massa não grudar;

– Espalhe os joelhos no tabuleiro, não deixe um joelho muito próximo do outro, pois irão crescer muito;

– Pincele os joelhos com as gemas, se quiser, polvilhe queijo ralado por cima;

– Leve ao forno a 180° e deixe assar até que a parte de cima fique dourada;

– Pronto, é só servir!

*Obs: Você pode usar outros recheios como peito de perú defumado, calabresa, entre outros…

…

(Rendimento):

– 2 tabuleiros retangulares grandes

…

(Tempo de preparo): 60 minutos

– 5 minutos para reunir os ingredientes da massa

– 5 minutos para sovar a massa

– 30 minutos para descansar a massa

– 5 minutos para colocar o recheio (aproveite para pré-aquecer o forno)

– 15 minutos para assar a 180°

Essa é uma das receitas campeãs, foi testada e aprovada!



Aos trabalhos!!!

Foto: Rionoticias

