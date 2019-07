Deliciosos drinks da Cachaça Magnífica em Santa Tereza

Cachaça Magnifica abre suas portas para amantes dos bons drinks



Quem estiver pelo bairro de Santa Teresa, poderá saborear deliciosos drinks da Cachaça Magnífica, que cumpre a tradição de abrir sua garagem, anualmente, para degustações de cachaças e batidas, além de deliciosos drinques feitos com a bebida. Interessados também poderão comprar as cachaças que estarão à venda no local. A garagem da cachaçaria fica na rua Constante Jardim, altura do número 24, Santa Tereza.

Serviço:

Datas: 20 e 21

Horário: das 13h às 18h.

O Casarão da Cachaça Magnífica fica na Constante Jardim, altura do número 24, Santa Teresa.