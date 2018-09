Dentistas participam de Mesa Redonda Online

Quatro especialistas cirurgiões dentistas que estarão presentes no pré-congresso da Sociedade Brasileira de Odontologia e Saúde Integrativa (SBOI) vão responder perguntas online, nesta quarta, 26 de setembro. No Primeiro Congresso Internacional de Odontologia e Saúde Integrativa cirurgiões dentistas e profissionais da área de saúde vão debater temas atuais de acordo com a visão da filosofia integrativa, com o objetivo de promover conhecimento, inovação, e conceitos de bem-estar, saúde e beleza que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de setembro, no espaço Vogue Square (Av. das Américas, 8585. Barra da Tijuca). O evento será gratuito paras alunos universitários de medicina e odontologia.

– Teremos um webinar à 21 horas ministrado pelas Dra. Leila Soares, e Helga Ferreira, pelos Drs. Lucio Lemos e Richard Altamirano. Eles responderão perguntas do chat, além de abordar assuntos como: ‘A explosão de informações que você ainda não conhece’ e ‘Como rentabilizar todo o esforço de aprendizagem e investimento?’” – explica Cristina Gottlieb, presidente do órgão (SBOI).

Inscrições e mais informações sobre o Pré-Congresso basta acessar o link https://events.genndi.com/register/169105139238457869/d1884e3806

E as inscrições para o Congresso podem ser efetuadas no https://www.sbosi.com.br/

Primeiro Congresso Internacional de Odontologia e Saúde Integrativa – Endereço: Av. das Américas, 8585 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22793-081 – Dra. Cristina Gottlieb – tel (21) 97200-7330

E-mail: http://sboioficial@gmail.com

Site: http://sbosibr.com.br/