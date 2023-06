Depilação a laser e definição corporal destacam-se na Estética In Rio

HTM Eletrônica leva a evento na capital fluminense suas soluções em tecnologia de última geração para conquistar o corpo dos sonhos e elevar a autoestima

Manter o corpo em forma é autocuidado: melhora a autoestima e a qualidade de vida. Porém, nem todo mundo consegue se adaptar à rotina e ao ambiente das academias. Para ajudar quem quer conquistar o corpo dos sonhos antes do próximo verão, a HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos, traz dois queridinhos ao mercado: o Empower, para estimular, fortalecer e definir a musculatura do corpo de forma localizada, e o Ácrus, aparelho de depilação a laser com 3 comprimentos de onda simultâneos que pode ser aplicado em todos os tons de pele.

Os dois produtos estarão presentes para demonstração durante o Estética In Rio, uma das principais feiras do setor, que será realizada entre os dias 24 a 26 de junho, na capital do Rio de Janeiro. Mais informações sobre o Estética in Rio estão disponíveis no site do evento: https://www.esteticainrio.com.br/

O Empower gera um campo eletromagnético focado de alta intensidade, que estimula grupos específicos de músculos, promovendo contrações em ritmos e intensidades definidas pelo profissional esteticista, de acordo com as necessidades e objetivos de cada tratamento. As contrações musculares máximas promovem as famosas microlesões nas fibras, assim como acontece no exercício físico, só que em maior proporção.

“O profissional pode programar ciclos personalizados de acordo com a necessidade de cada usuário, extraindo o máximo de resultados para quem busca potencializar os os benefícios da musculação”, afirma Renata Taylor, fisioterapeuta e consultora da HTM.

O equipamento também é indicado para reabilitação, sendo uma ótima opção para quem não pode realizar exercícios de alta intensidade devido a lesões, problemas articulares ou outras limitações físicas. Ele possui, ainda, um aplicador pélvico, dispositivo utilizado para tratar incontinência urinária e fortalecer a musculatura pélvica.

Já o Ácrus é a estrela da depilação a laser contemporânea. Seu grande diferencial é poder ser usado com qualquer tipo, espessura, coloração e quantidade de pelos. Com isso, o tratamento depilatório pode ser feito em qualquer época do ano, além de garantir uma depilação mais agradável, precisa, segura e durável.

O Ácrus possui um sistema de resfriamento inteligente, que resulta em um procedimento muito mais tolerável e suave, além de indicar automaticamente qual é a melhor aplicação para cada tipo de pele, tamanho de área e do pelo. O equipamento utiliza a tecnologia de aplicador triple wave, com emissão simultânea de três tipos de ondas.

“Desenvolvemos um equipamento a laser inovador, que permite a mais pessoas terem acesso ao tratamento, sem precisar se preparar com semanas de antecedência, como é comumente requisitado”, detalha Renata.

Outras informações sobre os equipamentos podem ser conferidas na página da HTM Eletrônica ou no Estética in Rio.

Serviço

HTM Eletrônica na Estética in Rio

Data do evento: De 24 a 26 de junho, das 10h às 19h

Local: R. Beatriz Larragoiti Lucas, s/n – Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, 20211-175

Sobre a HTM Eletrônica

A HTM Eletrônica é uma indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos dirigidos ao segmento de estética e fisioterapia no Brasil. A empresa foi fundada em 1999. Com equipe multidisciplinar altamente capacitada, a HTM está localizada em Amparo – SP e tem como foco profissionais esteticistas e fisioterapeutas que têm interesse em tecnologia para clínicas.

Fonte: www.revistabemestar.com.br