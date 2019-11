Depois de Búzios, a influencer Maria Vitória tem encontro com famosos

Depois de um final de semana em Búzios, a influencer digital Maria Vitória almoçou com alguns famosos. Ela se encontrou com a atriz Lorena Tucci, da novela Chiquititas no restaurante Enishi Sushi, localizado à Rua Shilling, 130 – Vila Leopoldina. Enquanto ambas se deliciavam com a culinária japonesa, Maria Vitória foi convidada para fazer um vídeo dançando com Lorena Tucci.

Além do badalado almoço, a influencer curtiu um momento cultural ao assistir à peça “A Vida de um Like”, estrelado pelo ator Felipe Gomes no Teatro APCD, com direito a camarote e presença de famosas como Bia Lanutti as gêmeas de “As Aventuras de Poliana” e a atriz Laura Rauseo com a personagem Magali de “A Turma da Mônica”.

Maria Vitória ganhou um dia de muito divertimento com a sua família e encantou todos com a sua presença marcante e simpatia.