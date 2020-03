Depois do Brasileiro com patrocínio da Tempobet, Ceará avalia mercado e anuncia nova comissão técnica

O Ceará precisou se voltar para o mercado da bola para suprir uma carência inesperada, mas não dentro de campo. Isso porque o treinador Enderson Moreira pediu desligamento do Vozão para aceitar o convite da diretoria do Cruzeiro, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a diretoria alvinegra avaliou as suas opções e já divulgou o vinculo assinado com um novo profissional para a sequencia da temporada 2020.

Já o Ceará resolveu apostar em Guto Ferreira devido aos títulos recentes na sua carreira. Em 2016, ele faturou o título do Campeonato Catarinense com a Chapecoense. No ano seguinte, a Copa do Nordeste com o Bahia. Em 2018. Guto levantou a taça do Campeonato Baiano, enquanto o ano de 2019 foi marcado pelo título do Pernambucano e a campanha do acesso à Série A com o Sport.

Por isso, o novo comandante alvinegro assinou contrato até o fim de 2020. Além de Guto Ferreira, chegam ao Ceará o preparador físico Waldir Nogueira Junior e os auxiliares André Luís dos Santos e Alexandre Faganello.

Depois do contrato formalizado, Guto Ferreira assegurou que está muito contente por ter sido escolhido para estar a frente do projeto do Vozão para a temporada 2020. O comandante chega pensando grande e querendo fazer um trabalho que conceda mais tranqüilidade para a torcida no decorrer do ano, sem a necessidade de lutar pela permanência na Série A até a última rodada. Vale salientar que Guto Ferreira também destacou que o Ceará já está no caminho certo porque formou um grupo de atletas com mentalidade vencedora. Afinal, a diretoria do clube apostou, sobretudo em nomes experientes e de muita história no futebol nacional como o goleiro Fernando Prass e o atacante Rafael Sóbis.