Dermatologista alerta para possíveis riscos das maquiagens usadas no Carnaval

O caminho para brilhar na folia sem riscos

Dra. Nandara Paiva

Foto: Carla Josephyne

Durante o carnaval, os foliões abusam da base, rímel e blush para reforçar a fantasia. Na grande festa nacional, adereços como sprays coloridos, glitter e tinta, muitas vezes, não podem faltar. Mas tudo isso tem ser usado com cautela para não causar problemas na pele e nos olhos. Sem falar nos cabelos, que costumam ganhar tinturas temporárias.



É preciso ter certeza se esses materiais passam por testes de controle de qualidade e são regulamentados pelos órgãos oficiais, pois há risco do uso de substâncias inadequadas em sua composição provocarem alergias e contaminação. Além de conhecer as características de sua própria pele. A dermatologista Nandara Paiva, especialista no assunto (e foliã apaixonada) tem dicas preciosas para passar o Carnaval com muito brilho – e saúde para dar e vender.



“Existem inclusive produtos que não agridem a pele, sem falar em formas de se recuperar de eventuais desgastes. É possível brincar linda e sem riscos”, garante Nandara.

Foto da Dra. Nandara Paiva, por: Carla Josephyne

Foto da Capa: Pixabay.com

