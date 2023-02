Desfile da Sapucaí entra para o Livro dos Recordes com maior reciclagem do mundo

O Guinness World Records – o Livro dos Recordes – anunciou no sábado (25/2), durante o Desfile das Campeãs na Sapucaí, o mais novo título brasileiro a figurar na publicação que chancela os maiores feitos mundiais. O Carnaval da Sapucaí 2023 foi a maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo, por meio do projeto Recicla Sapucaí. Incluindo os desfiles da Série Ouro, Grupo Especial e o das Campeãs, a iniciativa registrou cerca de 10 toneladas de resíduos coletadas, sendo mais de 8,8 toneladas apenas de latas de alumínio. Toda a renda obtida será revertida aos 108 catadores contratados.

A ação foi uma união de forças capitaneada pelo Sesc RJ – detentor oficial do título –, que contou com o apoio do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade (IFeS), Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), por meio do programa internacional Cada Lata Conta, além de catadores do material reciclável.

Resíduos triturados facilitando o manuseio

Além das latas, a força-tarefa recolheu outros itens. Também foram coletados, junto aos foliões, garrafas PET e outros resíduos por meio de 15 máquinas Retorna Machine. Já a máquina ReVIDRO triturou as garrafas de vidro dispensadas pelos bares, transformando-as imediatamente em areia, reduzindo o volume e acabando com o risco de acidentes com o manuseio. Em diferentes setores do Sambódromo foram dispostas bombonas coletoras de óleo, onde foram depositadas dezenas de litros de óleo vegetal oriundas das cozinhas das áreas de alimentação. Todo o material foi destinado à reciclagem.

“O reconhecimento mundial da nossa ação joga luz sobre a necessidade cada vez mais imperiosa de agirmos de forma prática em prol do meio ambiente. Ao mesmo tempo em que conseguimos dar uma destinação correta a toneladas de resíduos sólidos, contribuímos para a geração de renda e a dignidade de dezenas de família que tiram seu sustento desses materiais. Com planejamento e parcerias, temos a capacidade de reduzir bastante o impacto das nossas atividades na natureza e ainda proporcionar bem-estar a quem mais precisa”, avalia Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sesc RJ e da Fecomércio RJ.

Looks reciclados e recicláveis

Quem esteve na avenida no maior show da Terra foi estimulado a descartar seus resíduos de forma correta por agentes sensibilizadores. Entre eles, modelos vestindo trajes customizados pelo estilista Guilherme Tavares. O artista transformou os plásticos e metais em diferentes looks, chamando a atenção de público para a questão ambiental e para os pontos de coleta.

Título foi entregue e celebrado no Desfile das Campeãs

O certificado foi entregue antes do Desfile das Campeãs, após a apresentação da Embaixadores da Alegria, escola de samba formada por pessoas com deficiência e que comemorou 15 anos na ocasião. Após o cortejo da agremiação, entraram na avenida os catadores e os garis da Comlurb, que também contribuíram com sua força de trabalho para o recolhimento de todos os resíduos. As modelos sensibilizadoras com looks customizados também integraram o grupo, que foi embalado pelo Multibloco e músicos em pernas de pau. A celebração contou com a presença de Camila Borenstain, adjudicadora oficial do Guinness World Records, que anunciou o título.