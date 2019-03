Detox pós Carnaval

Após os exageros do carnaval, a dica é apostar em uma alimentação balanceada e que beneficie o trabalho do corpo na liberação das toxinas acumuladas. Os alimentos detox têm como objetivo eliminar essas toxinas, além de possuírem ação diurética e anti-inflamatória para limpeza do organismo. Alguns restaurantes cariocas selecionaram opções atrativas para o momento.

O vegetariano BioCarioca, em Copacabana, oferece diversas opções de Sucos Detox, como o tradicional Suco Verde, com Folha de Brócolis, Suco de Laranja, Maçã, Hortelã e Gengibre (R$ 10,90), Melancia com Gengibre (R$ 8,50), Laranja com Mamão (R$ 10,90) e Abacaxi com Capim-Limão (R$ 8,50). Para acompanhar, aposte nas saladas como a de Gorgonzola, com Mix de Folhas, Gorgonzola, Nozes e Laranja (R$ 14,90 – Pequena e R$18,90 – Grande).

O Páru Inkas, em São Conrado, também oferece o suco. Na Casa, o Detox aparece no cardápio em duas opções: elaborado com Couve, Gengibre, Molho de Pimenta e Água de Coco (R$ 14,00) e na versão Chá Gelado de Hibisco Detox (R$ 12), com Hibisco, Limão siciliano, Canela e Cravo. Para acompanhar a dica é o Tiradito Oriental (R$ 38), feito com Salmão ou Atum com Óleo de Gergelim, Limão e Molho de Ostras.

