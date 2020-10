Di Propósito Faz Esquenta Do Clássico Flamengo e Vasco

Direto Da Sede Do Vermelho e Preto Na Gávea/Rio De Janeiro

Sábado – 10 de Outubro – 14:30

Os flamenguistas e os amantes do pagode vão ter seu início de tarde de sábado, dia 10, pra lá de animada. A banda de pagode do momento, Di Propósito, vai comandar uma live fazendo o esquenta para o clássico carioca: Flamengo X Vasco. A live vai começar às 14:30, e para quando o jogo começar, retorna no intervalo, na fé de finalizar com a vitória rubro negra.

O Di Propósito, sucesso estrondoso com “Manda Áudio”, com muitos milhões de visualizações e acesso nos streamings, passando dos 500 milhões vai comandar a batucada da sede social do Vermelho e Preto, na Gávea, no Rio de Janeiro.

Com canções do DVD, O Que Rolar Rolou executadas por todo o país, destaque para “Love No Cafofo”, “Mete a Louca” e “Barulhinho”, a banda mudou o cenário do samba e pagode, sendo a primeira a ultrapassar as fronteiras do Planalto Central, no gênero. Brasília é celeiro do rock nacional, ou era. Outros grupos da região também vêm despontando no ritmo.

“Vai ser uma emoção única. Pisar no templo Vermelho e Preto, mais que isso, se apresentar dentro da casa Flamengo. Sonhos se realizam, está caindo a ficha. Vale a pena acreditar, lutar e não desistir. Vale mais a pena ainda, lembrar que Deus é bom e que sem amigos, humildade e empatia, nada disso tem valor.” Diz Kaíque, vocalista do grupo.

O Di Propósito é formado pelos amigos Kaique (voz), Laycon (Voz), Gege (Percussão), Xandy (Pandeiro), Pedrinho (Tantan), Mateusinho (Cavaco) e Acerola (Surdo).

Esse hepteto musical, que nasceu numa resenha entre amigos, no Distrito Federal, em 2009, agora é do Brasil.

